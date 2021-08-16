Таліби заявили про «закінчення війни» в Афганістані

Найближчим часом «Талібан» збирається визначитися з типом влади і формою режиму

Представники руху «Талібан» заявили про «закінчення війни» в Афганістані. Бойовики називають це «визволенням» країни. Про це заявив представник політофіса талібів Мохаммад Наїм в ефірі каналу Al Jazeera.

«Війна в Афганістані закінчена. Ми досягли того, що повинні мати по праву - свободи нашої країни і незалежності нашого народу», - заявив представник політофіса талібів Мохаммад Наїм в ефірі каналу Al Jazeera.

Найближчим часом рух збирається визначитися з типом влади і формою режиму. Ще представник зазначив, що бойовики бажають звільнити країну від корупції.

Він окремо підкреслив, що таліби забезпечать безпеку іноземних громадян і членів дипмісій в країні. Він додав, що рух розподілив групи по 15 озброєних людей до всіх штабів уряду, посольств і дипломатичних місій для їх захисту, а також встановив блокпости та блокпости біля входів у міста та на центральних вулицях.

Україна евакуювала з Афганістану всього майже 80 осіб, проте не всі з них є громадянами нашої країни.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що Україна евакуювала з Афганістану 30 осіб.

Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан. Про це повідомив чиновник в уряді Саджаді Нурістані.