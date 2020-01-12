Tesla Model S Performance ефектно програла дрег-рейсинг новачку Drako GTE (відео)



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Tesla Model S P100D і Drako GTE однаково бадьоро, але потім новачок різко виривається вперед через надто вже велику різницю в потужності

Дрег-рейсинг явно не чесний, але все одно видовищний

Каліфорнійська компанія Drako Motors показала, наскільки швидко її Електроседан GTE здатний проїхати чверть милі по прямій. Суперника вибрали цілком гідного – Tesla Model S P100D (за новою номенклатурою – просто Model S Performance), але все ж результат цієї гонки був вирішений наперед ще до її початку. І справа тут зовсім не в тому, хто саме монтував відео.

Drako GTE

У «Тесли», яка при всіх її видатних динамічних характеристиках залишається, в першу чергу, великим сімейним седаном, є лише два електромотора. Їх сукупна потужність становить 560 кіловат (762 к.с.). Цього достатньо, щоб розвинути 100 км / год за 2,6 секунди і розігнатися до максимальних 261 км / год.

У Drako GTE, який виробник-початківець позиціонує як найпотужніший гран-туризм в світі, кожне колесо обертається окремим 225-кіловатним (306-сильним) електромотором, причому контролюється кожен з них окремо, що має забезпечувати фантастичну керованість. Сумарна віддача системи – 1217 к.с. Час розгону до сотні в Drako Motors не називають, але заявлена максимальна швидкість – 332 км / год.

На відео добре видно, що стартують Tesla Model S P100D і Drako GTE однаково бадьоро, але потім новачок різко виривається вперед через надто вже велику різницю в потужності. Чого і слід було очікувати.

Стартап має намір випустити тільки 25 таких машин за ціною в 1,25 мільйона доларів за штуку, тобто в дванадцять разів дорожче тієї ж Model S Performance. Сильно збільшити обсяги у Drako Motors не вийде при всьому бажанні, адже побудований GTE на шасі гібридного седана Karma, який в 2011-2012 роках випустила невеликим тиражем компанія Fisker Automotive. Дизайнер Хенрік Фіскер давно зайнятий іншими електромобільні проектами, а його колишня фірма тепер належить китайцям і виробляє сучасний варіант того ж седану під ім’ям Karma Revero.

Джерело motor1