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Інтерв'ю Карлсона стане для Путіна інструментом розколу в США – The Washington Post

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Інтерв'ю Карлсона стане для Путіна інструментом розколу в США – The Washington Post
Путін надав перевагу Карлсону великим західним ЗМІ, які Кремль звинуватив у упередженості
фото: колаж glavcom.ua

Видання переконане, що Карлсон з Путіним будуть поширювати брехню про Україну та посилювати Трампа

Згода російського диктатора Путіна на інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону демонструє зацікавленість у встановленні контактів із " Республіканською партією Трампа. Про це пише The Washington Post.

Видання припускає, що це може свідчити про надію Кремля на те, що Трамп повернеться в президентське крісло, а республіканці продовжать блокувати допомогу Україні. Журналісти також зауважили, що Путін давно прагне використати розкол в американському суспільстві та втручатися в американську політику, зокрема за допомогою «фабрик тролів», і республіканці на чолі з Трампом можуть у цьому допомогти.

«Путін зображує себе захисником традиційних консервативних цінностей, демонструючи «спільні погляди» з консерваторами-трампістами, які виступають проти гендерно-нейтральних туалетів. Він неодноразово глузливо говорив про підтримку Заходом прав трансгендерів. Уряд Путіна придушив свободу слова, заборонив будь-яке публічне вираження ідентичності ЛГБТК+ і посадив до в'язниці сотні антивоєнних активістів, критиків, феміністок, юристів і діячів культури за висловлювання. Протрампівські республіканці – природний союзник путіна з ЛГБТК+ та інших питань", –  йдеться у статті.

Прессекретар російського диктатора Пєсков сказав, що Путін надає перевагу Карлсону великим західним ЗМІ, які Кремль звинуватив у упередженості, додавши, що йому «немає жодної вигоди» давати інтерв'ю авторитетним західним новинним агентствам. The Washington Post також нагадав, що Карлсон часто повторював кремлівську пропаганду щодо війни, критикуючи президента України Володимира Зеленського та виступаючи проти військової допомоги США, щоб допомогти Україні захистити себе.

«Карлсон розумний, і його порядок денний зрозумілий. Вони з Путіним будуть блискуче працювати разом, щоб підтримати неправдивий наратив про Україну, послабити Байдена і посилити Трампа. Ця їхня спільна «творчість» може стати найефективнішим і найтоксичнішим пропагандистським роликом, який коли-небудь був створений», – вважає німецький експерт Яніс Клюге.

Видання пише, що Пєсков визнав, що Кремль регулярно блокував запити на інтерв'ю від великих західних ЗМІ, але, за його словами, він дав Карлсону добро, тому що «його позиція відрізняється від позиції основних англосаксонських ЗМІ».

До слова, відомий американський пропагандист Такер Карлсон назвав дату виходу його інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним. Інтерв'ю транслюватиметься 8 лютого о 18:00 за східним часом. За київським часом буде опубліковане 9 лютого о першій годині ночі.

Нагадаємо, 1 лютого Карлсон прилетів до Москви зі Стамбула. За останній тиждень державні ЗМІ та z-канали країни-агресорки згадали американця понад 2 тис. разів. Російська пропаганда стежила буквально за кожним його кроком. 

Згодом стало відомо, що відомий американський пропагандист візьме інтерв'ю у Путіна. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав журналіст. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало.

Читайте також: Що відомо про Карлсона з Америки, який взяв інтервʼю у Путіна
Теги: США путін Дональд Трамп інтерв'ю

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Інтерв'ю Карлсона стане для Путіна інструментом розколу в США – The Washington Post
Інтерв'ю Карлсона стане для Путіна інструментом розколу в США – The Washington Post

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