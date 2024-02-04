Байден перемагає на президентських праймеріз у Південій Кароліні

Байден лідирував по всьому штату, отримавши близько 97% голосів

Президент США Джо Байден перемагає на праймеріз (первинних виборах) у штаті Південна Кароліна. Про це інформує The Associated Press.

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Видання зазначає, що подібне змагання пожвавило його кампанію 2020 року і тепер дало йому першу офіційну перемогу в боротьбі за другий термін президентства.

Агентство оголосило про перемогу Байдена о 19:23 за місцевим часом на підставі аналізу попередніх результатів голосування, що показали його переконливе лідерство в ключових місцях по всьому штату.

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На момент оголошення перегонів Байден лідирував по всьому штату, отримавши близько 97% голосів, що майже вдвічі більше, ніж він отримав на праймеріз 2020 року. Майже через годину після оголошення перегонів відсоток голосів Байдена залишився практично незмінним – близько 97%.

Його єдині суперники у виборчому бюлетені цього року, конгресмен Дін Філліпс з Міннесоти та авторка книги «Самодопомога» Маріанна Вільямсон, не змогли подолати позначку у 2% на момент оголошення Байдена переможцем.

Президент переміг у всіх 46 округах на праймеріз чотири роки тому, і, згідно з первинними даними, він має всі шанси повторити цей успіх.

Нагадаємо, понад половина американських виборців вважає, що якби колишнього президента Трампа засудили за «серйозний злочин», це було б «справедливим результатом».

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Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

Нагадаємо, Дональд Трамп переміг на президентських праймеріз Республіканської партії в Нью-Гемпширі, випередивши свою конкурентку, кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові.