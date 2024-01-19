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Путін пішов під воду

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Путін пішов під воду
Путін щороку традиційно бере участь у водохрещенських купаннях (світлина 2018 року)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Президент країни-агресорки пірнув в ополонку, стверджує Кремль

Російський диктатор Володимир Путін зранку 19 січня взяв участь у так званих водохрещенських купаннях, які сьогодні відзначає Російська церква. Про це повідомив журналістам прессекретар диктатор Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чи пірнув президент країни-агресорки в ополонку, представник Кремля запевнив: «Так, він це зробив традиційно з нагоди Водохреща».

Зауважимо, як і минулого року фото чи відео з купань Путіна не надали, а у 2022 році диктатор й узагалі вирішив не занурюватися в ополонку через епідеміологічну ситуацію.

Уперше у Кремлі розповіли про традицію російського лідера занурюватися в ополонку на Водохреща у 2018 році. Тоді Пєсков зазначив, що Путін протягом багатьох років бере участь у водохрещенських купаннях.

Тим часом віряни Московського патріархату прийшли у Києво-Печерську лавру відзначати Водохреще за старим календарем, попри те, що віряни ПЦУ вже відсвяткували Хрещення Господнє 6 січня. На територію Нижньої лаври наразі нікого не пускають, тож прихильники Московської церкви прийшли святити воду до Храму преподобного Сергія Радонезького чудотворця, який розташований поруч.

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Московський патріархат у Храмі преподобного Сергія Радонезького чудотворця
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Священники УПЦ МП зачитали молитву, а згодом у подвір’ї освятили воду. На зібранні було близько сотні людей, які й досі вважають свою віру «єдиною канонічно правильною» – московська церква знову господарює у Лаврі (фото, відео).

Нагадаємо, українські церкви відзначили Водохреще ще 6 січня.

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Теги: водохреще диктатор президент путін

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