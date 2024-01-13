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Депутатка після візиту до США: Американці в курсі, наскільки скрутною є ситуація на фронті

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Депутатка після візиту до США: Американці в курсі, наскільки скрутною є ситуація на фронті
Вже скоро в США почнеться обговорення бюджету і Україна може відійти на другий план
фото з відкритих джерел

Устінова пояснила, чому у лютому американським політикам буде вже не до України

Американці розуміють, що Україна може програти війну – після останніх візитів в Київ міністра оборони США Ллойда Остіна і високих генералів всі в курсі скрутної ситуації на фронті і що РФ не зупиниться. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила голова фракції «Голос» Олександра Устінова.

«Вони (американці – ред.) чудово розуміють, що ми можемо програти війну. Тому що після останніх візитів в Київ міністра оборони Ллойда Остіна і високих генералів всі в курсі, наскільки скрутною є ситуація на фронті і що Росія не зупиниться. Зараз всі нарікають на республіканців, а я кажу, що демократам теж треба сідати за стіл перемовин. І насправді Байден хоче домовитися, але в його партії людей, які хочуть домовитися, – меншість. Як правило, це люди з тих «сек’юрних» (захищених, надійних) округів, де 100% виграють демократи. Більшість же – поки що ні», – заявила депутатка.

Устінова зауважила, що перемовини почались тоді, коли Зеленський приїхав до Байдена і сказав, що «Україна без США програє війну». Вона додала, що американський президент доручив голові демократів в Сенаті Чаку Шумеру сідати за стіл перемовин, у яких беруть участь три людини: незалежний сенатор, демократ і республіканець.

«Вони намагаються знайти якийсь компроміс. Кожен розуміє, що це – питання майбутніх президентських виборів і, до речі, вже восени цього року знову будуть проміжні вибори до Конгресу», – зазначила нардепка.

Устінова підкреслила, що часу для обговорення лишилося обмаль, оскільки в лютому починається обговорення бюджету США. За її словами, це буде набагато страшніше для України, оскільки увага американців перекинеться на їхні внутрішні проблеми.

До слова, Сполучені Штати Америки розпочали термінові переговори з союзниками стосовно використання $300 млрд активів Центрального Банку РФ для допомоги Україні. Ці кошти пропонується використати в той момент, коли фінансова підтримка зменшиться. Голова Мінфіну США Джанет Єллен стверджувала, що конфіскація цих коштів без рішення Конгресу «не є чимось, що є юридично дозволеним у Сполучених Штатах».

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Теги: росія США Україна переговори Олександра Устінова

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