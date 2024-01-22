Українська чемпіонка нарвалася на критику за купання в ополонці на «московське» Водохреща

Тетяна Коб вирішила святкувати Водохреща 19 січня, тоді як згідно з новим церковним календарем в Україні це свято відзначають 6 січня

Українська боксерка Тетяна Коб виклала в соцмережах привітання з церковним святом, однак підписники накинулися на неї з критикою. Про це вона написала у своєму Instagram.

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«Христос хрестився – у річці Йордан!!! Вітаю з Хрещенням Господнім!» – підписала свій пост Тетяна Коб.

«Хрещення святкують 6 січня, а 19 января отмєчают Крєщєніє», – написав їй один із підписників.

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«Ти календар переплутала», – припустив інший.

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Як відомо, згідно з новим церковним календарем в Україні Водохреща святкують 6 січня, а 19 січня Водохреща у парафіян церков московського патріархату.

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36-річна Тетяна Коб – зірка українського боксу. На її рахунку три медалі на чемпіонатах Європи — золото (2009), срібло (2016) і бронза (2009), а також бронза на чемпіонаті світу 2010 року.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін зранку 19 січня взяв участь у так званих водохрещенських купаннях, які сьогодні відзначає Російська церква.