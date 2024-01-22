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Українська чемпіонка нарвалася на критику за купання в ополонці на «московське» Водохреща

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українська чемпіонка нарвалася на критику за купання в ополонці на «московське» Водохреща
Українська боксерка Тетяна Коб
фото з відкритих джерел

Тетяна Коб вирішила святкувати Водохреща 19 січня, тоді як згідно з новим церковним календарем в Україні це свято відзначають 6 січня

Українська боксерка Тетяна Коб виклала в соцмережах привітання з церковним святом, однак підписники накинулися на неї з критикою. Про це вона написала у своєму Instagram.

«Христос хрестився – у річці Йордан!!! Вітаю з Хрещенням Господнім!» – підписала свій пост Тетяна Коб.

«Хрещення святкують 6 січня, а 19 января отмєчают Крєщєніє», – написав їй один із підписників.

«Ти календар переплутала», – припустив інший.

Українська чемпіонка нарвалася на критику за купання в ополонці на «московське» Водохреща фото 1
Українська чемпіонка нарвалася на критику за купання в ополонці на «московське» Водохреща фото 2
Українська чемпіонка нарвалася на критику за купання в ополонці на «московське» Водохреща фото 3
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Допис, поширений Tetiana Kob (@tetiana_kob)

Як відомо, згідно з новим церковним календарем в Україні Водохреща святкують 6 січня, а 19 січня Водохреща у парафіян церков московського патріархату.

36-річна Тетяна Коб – зірка українського боксу. На її рахунку три медалі на чемпіонатах Європи — золото (2009), срібло (2016) і бронза (2009), а також бронза на чемпіонаті світу 2010 року.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін зранку 19 січня взяв участь у так званих водохрещенських купаннях, які сьогодні відзначає Російська церква.

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Теги: церква путін хрещення Тетяна Коб золото диктатор свято відео водохреща водохреще медалі календар

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