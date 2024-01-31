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У Південній Кореї розбився американський винищувач – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Південній Кореї розбився американський винищувач – ЗМІ
фото ілюстративне

Військовий літак впав у води поблизу міста Кунсан, за 274 кілометри на південь від Сеула

31 січня американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї. Про це повідомляє Yonhap.

Стверджується, що військовий літак впав у води поблизу міста Кунсан, за 274 кілометри на південь від Сеула, близько 8:40 ранку за місцевим часом. Пілот вирішив катапультуватися.

«Винищувач впав у воду, врятований пілот у безпеці», – повідомило анонімне джерело виданню Yonhap.

Зазначається, що в Кунсані розташована авіабаза військово-повітряних сил США, на якій працюють літаки F-16.

Раніше повідомлялося, що у Південній Кароліні (США) виявлено уламки винищувача F-35, що розбився у неділю вдень. Пілот літака F-35B Lightning II благополучно катапультувався.

До слова, США вперше за 34 роки показали новий стретегічний бомбардувальник. Перші льотні випробування малопомітного стратегічного бомбардувальника нового покоління B-21 Raider проведуть до кінця 2023 року.

Теги: США винищувач пілот літак

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