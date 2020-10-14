ЄС погодив санкції за отруєння Навального



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Посли країн Європейського союзу погодили введення санкцій проти Росії

У санкційному списку шість осіб та одна компанія

Посли країн Європейського союзу погодили введення санкцій проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Санкції будуть введені проти низки фізичних осіб та однієї компанії.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС дали «зелене світло» санкціям щодо 6 осіб та 1 компанії, які відповідальні за отруєння Навального», – зазначив Йозвяк.

Eu ambassadors have given green light to sanction 6 people & 1 entity responsible for the poisoning of #Navalny. Should be published in the eu official journal tomorrow. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 14, 2020

Він також додав, що рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС завтра, 15 жовтня.

Данія підтримає нові санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального.

Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

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