ЄС погодив санкції за отруєння Навального

У санкційному списку шість осіб та одна компанія

Посли країн Європейського союзу погодили введення санкцій проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Санкції будуть введені проти низки фізичних осіб та однієї компанії.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС дали «зелене світло» санкціям щодо 6 осіб та 1 компанії, які відповідальні за отруєння Навального», – зазначив Йозвяк.

Eu ambassadors have given green light to sanction 6 people & 1 entity responsible for the poisoning of #Navalny. Should be published in the eu official journal tomorrow. #Russia