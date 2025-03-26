Тисячі українців залишились у Британії без роботи: озвучено причину

The Telegraph: біженці з України можуть залишаться без даху над головою та роботи у Великій Британії

Велика Британія призупинила прийом заявок на продовження віз за програмою Homes for Ukraine до 4 лютого, що викликало труднощі для українських біженців, включаючи втрату роботи та проблеми з орендою житла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Це призвело до того, що 41% українців не змогли знайти роботу або отримати підвищення через невизначеність свого імміграційного статусу, 22% втратили роботу, а 24% мали труднощі з продовженням оренди житла.

Опитування показало, що 94% українських біженців планують продовжити свої візи, а 68% мають намір залишитися у Великій Британії після закінчення війни.

«За даними Національної статистичної служби Великої Британії, 68% українців мають намір залишитися в країні після закінчення війни», – ідеться у статті.

Загалом у Великій Британії перебуває близько 220 тис. українських біженців, які отримали візи через різні програми, включаючи сімейну та Homes for Ukraine. Остання дозволяла українцям перебувати в країні за підтримки спонсорів і надавала трирічні візи.

Раніше «Главком» писав, що десятки тисяч українських біженців, які перебувають на території Великої Британії, можуть втратити роботу через посилення візової політики королівства.

Уряд Великої Британії має намір масово скоротити кількість державних службовців на тлі економічних проблем. Про це заявила міністерка фінансів країни Рейчел Рівз. За її оцінками, роботу можуть втратити близько 10 тис. осіб.