Тисячі румунів протестували проти судової реформи
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Розсилка
В Бухаресті, столиці Румунії, під будівлею уряду протестували понад сім тисяч осіб
Румунські прокурори заявили, що з понеділка, 25 лютого, вони на знак протесту розглядатимуть лише надзвичайні справи
По всій Румунії в неділю, 24 лютого, пройшли протести проти ухвалення надзвичайної постанови уряду, яка, на думку її критиків, позбавляє суди незалежності.
Про це повідомляє Reuters.
В Бухаресті, столиці Румунії, під будівлею уряду протестували понад сім тисяч осіб. Вони блокували рух транспорту і скандували: «Справедливість, а не корупція», «Судді, не здавайтеся», і «Ганьба».
Ще кілька тисяч людей вийшли на протести в інших містах країни.
Наказ змінює порядок призначення прокурорів і скасовує нагляд за певними підрозділами прокуратури, що розслідують діяльність судів. Зазначається, що постанову було затверджено без публічного обговорення.
Судді відмовилися зустрітися з прем’єром Віорікою Денчиле для обговорення постанови.
«Незалежність судів не підлягає обговоренню. Діалог треба було починати до ухвалення цієї постанови. Тепер єдиний вихід – повністю скасувати її», - йдеться у заяві Асоціації суддів.
Прокурори заявили, що з понеділка, 25 лютого, вони на знак протесту розглядатимуть лише надзвичайні справи. Багато суддів вчинять так само.
Єврокомісія, Держдепартамент США і тисячі суддів застерігають, що наказ, ухвалений румунським урядом, ставить під загрозу незалежність судів.
Джерело: Новое Время