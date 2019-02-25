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    У світі

    Тисячі румунів протестували проти судової реформи

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    <p>В Бухаресті, столиці Румунії, під будівлею уряду протестували понад сім тисяч осіб</p> - Тисячі румунів протестували проти судової реформи

    В Бухаресті, столиці Румунії, під будівлею уряду протестували понад сім тисяч осіб

    Фото: Reuters

    Румунські прокурори заявили, що з понеділка, 25 лютого, вони на знак протесту розглядатимуть лише надзвичайні справи

    По всій Румунії в неділю, 24 лютого, пройшли протести проти ухвалення надзвичайної постанови уряду, яка, на думку її критиків, позбавляє суди незалежності.

    Про це повідомляє Reuters.

    В Бухаресті, столиці Румунії, під будівлею уряду протестували понад сім тисяч осіб. Вони блокували рух транспорту і скандували: «Справедливість, а не корупція», «Судді, не здавайтеся», і «Ганьба».

    Ще кілька тисяч людей вийшли на протести в інших містах країни.

    Наказ змінює порядок призначення прокурорів і скасовує нагляд за певними підрозділами прокуратури, що розслідують діяльність судів. Зазначається, що постанову було затверджено без публічного обговорення.

    Судді відмовилися зустрітися з прем’єром Віорікою Денчиле для обговорення постанови.

    «Незалежність судів не підлягає обговоренню. Діалог треба було починати до ухвалення цієї постанови. Тепер єдиний вихід – повністю скасувати її», - йдеться у заяві Асоціації суддів.

    Прокурори заявили, що з понеділка, 25 лютого, вони на знак протесту розглядатимуть лише надзвичайні справи. Багато суддів вчинять так само.

    Єврокомісія, Держдепартамент США і тисячі суддів застерігають, що наказ, ухвалений румунським урядом, ставить під загрозу незалежність судів.

    Джерело: Новое Время

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