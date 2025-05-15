Тюрми Франції на межі колапсу: влада може піти на радикальний крок

Французькі в'язниці нині утримують близько 83 тис. ув'язнених

Французька влада розглядає можливість переведення частини іноземних ув'язнених зі своїх критично переповнених в'язниць до пенітенціарних установ країн Східної Європи. Як повідомляє «Главком», про це пише видання Figaro.

За даними джерел, безпрецедентний крок торкнеться значної частини іноземних громадян, які відбувають покарання у Франції. «Як у разі Данії з Косово, французька тюремна адміністрація намагається знайти рішення для розвантаження своїх в'язниць. За нашими даними, ця передача затриманих торкнеться лише частини іноземців. Це 20 тис. осіб, або чверть всього «тюремного населення», – пише Figaro.

Ситуація у пенітенціарній системі Франції досягла критичної точки. За проєктної місткості 62 тис. місць, французькі в'язниці нині утримують близько 83 тис. ув'язнених. Ця проблема збільшується з кожним місяцем, встановлюючи нові антирекорди переповненості.

Згідно з офіційною статистикою, станом на 1 грудня 2024 року середня заповненість французьких в'язниць склала 129,5%. У деяких установах ситуація ще катастрофічніша – рівень переповненості перевищує 200%, що означає, що в камерах міститься вдвічі більше ув'язнених, ніж передбачено нормами.

Французька влада, вивчаючи досвід Данії, яка вже уклала угоду з Косово про передачу частини своїх ув'язнених, стикається із серйозною проблемою: як забезпечити дотримання французьких стандартів утримання ув'язнених у іноземних пенітенціарних установах. Це питання стає ключовою перешкодою у реалізації цієї ініціативи.

Раніше стало відомо, що французькі законодавці знову відкрили дискусію про право на добровільне закінчення життя шляхом асистованого суїциду, яке протягом останніх років широко обговорюється в країні.