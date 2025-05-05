Трамп наказав відновити сумнозвісну в'язницю
Трамп наказав відновити закриту 62 роки тому в'язницю «Алькатрас»
Президент США Дональд Трамп наказав відновити закриту 62 роки тому в'язницю «Алькатрас». Він заявив, що у відновленій в'язниці в Каліфорнії утримуватимуться «найжорстокіші злочинці Америки», і що це «стане символом закону, порядку і справедливості». Як повідомляє «Главком», про це пише Deutsche Welle.
«Ми більше не будемо терпіти серійних злочинців, які сіють зло, кровопролиття і хаос на наших вулицях. Саме тому я доручаю Бюро в'язниць спільно з Міністерством юстиції, ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки знову відкрити значно розширену і перебудовану в'язницю для жорстоких злочинців Америки», – написав глава Білого дому на платформі Truth Social.
«Відновлення роботи «Алькатраса» стане символом закону, порядку та справедливості», – додав Дональд Трамп.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що європейські лідери неодноразово зверталися до нього з проханням зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.
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