Трамп наказав відновити закриту 62 роки тому в'язницю «Алькатрас»

Президент США Дональд Трамп наказав відновити закриту 62 роки тому в'язницю «Алькатрас». Він заявив, що у відновленій в'язниці в Каліфорнії утримуватимуться «найжорстокіші злочинці Америки», і що це «стане символом закону, порядку і справедливості». Як повідомляє «Главком», про це пише Deutsche Welle.

«Ми більше не будемо терпіти серійних злочинців, які сіють зло, кровопролиття і хаос на наших вулицях. Саме тому я доручаю Бюро в'язниць спільно з Міністерством юстиції, ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки знову відкрити значно розширену і перебудовану в'язницю для жорстоких злочинців Америки», – написав глава Білого дому на платформі Truth Social.

Влада США закрила «Алькатрас» 1963 року через високі витрати на утримання. Близько 30 останніх ув'язнених перевели до інших установ, а пізніше об'єкт перетворили на місце для туристів. В'язниця проіснувала майже 30 років. За цей час жодному злочинцеві не вдалося втекти звідти. Серед її відомих ув'язнених – Аль Капоне, який потрапив до «Алькатрасу» 1934-го. Він пробув на острові чотири з половиною роки.

«Відновлення роботи «Алькатраса» стане символом закону, порядку та справедливості», – додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що європейські лідери неодноразово зверталися до нього з проханням зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.