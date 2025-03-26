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Франція анонсувала новий пакет допомоги для України на €2 млрд: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Франція анонсувала новий пакет допомоги для України на €2 млрд: деталі
26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції для зустрічі із французьким лідером Емманюелем Макроном
фото: REUTERS/Benoit Tessier

Емманюель Макрон: Найближчим часом Франція повинна «продовжувати підтримку України, для того, щоб вона залишалася стійкою»

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про новий пакет військової підтримки України на €2 млрд. Як передає «Главком», про це Макрон повідомив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі 26 березня.

Емманюель Макрон наголосив, що найближчим часом Франція повинна «продовжувати підтримку України, для того, щоб вона залишалася стійкою».

«Я оголошую про додаткові два мільярди євро військової підтримки України. Як ви знаєте, Франція з перших днів (повномасштабного вторгнення - ред.) надавала підтримку, яка відповідає потребам збройних сил України. Ми надаємо засоби ППО та ракети, щоб Україна утримувала фронт», – зазначив Макрон.

За словами Макрона, Україна отримає:

  • протитанкові ракети MILAN;
  • засоби ППО;
  • ракети MICA;
  • ракети для авіації (оснащення літаків Mirage);
  • ракети наземного захисту Mistral;
  • бронемашини AMX-10RC;
  • боєприпаси, включно з дистанційно керованими.

Також пакет передбачає виробництво техніки в Україні у співпраці з європейськими оборонними підприємствами.

Нагадаємо, у середу, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції для зустрічі із французьким лідером Емманюелем Макроном. «Главком» публікує пряму трансляцію пресконференції заходу та головні тези.

Метою зустрічі є підготовка саміту «коаліції охочих», який пройде 27 березня. 

«Глава держави ще раз запевнить президента Зеленського, що Франціязробить продовження та посилення військової та фінансової підтримки України своїм абсолютним пріоритетом», – зазначили у пресслужбі Єлисейського палацу.

Також 18 березня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани Парижа розмістити до 2035 року дві ескадрильї оновлених винищувачів Rafale з ядерними боєголовками на 116 авіабазі в Люксей-ле-Бен біля кордонів Швейцарії та Німеччини.

До слова, Зеленський поспілкувався з журналістами ввечері 19 березня. Під час онлайн-брифінгу задзвонив телефон президента. Зеленський сказав, що йому телефонував президент Франції Емманюель Макрон. Український президент підняв слухавку, пояснив, що він зараз спілкується з журналістами та пообіцяв перетелефонувати за 15-20 хвилин. Зеленський пояснив, що він часто спілкується з французьким лідером.

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Теги: Еммануель Макрон військова допомога Франція

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