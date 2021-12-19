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    У США популярного репера зарізали перед виступом на фестивалі

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    28-річний артист загинув від чисельних ножових поранень - У США популярного репера зарізали перед виступом на фестивалі
    28-річний артист загинув від чисельних ножових поранень
    фото з відкритих джерел

    Невідомі нанесли реперу Drakeo поранення в шию

    Популярного американського репера Drakeo зарізали перед виступом на музичному фестивалі Once Upon a Time In LA в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Los Angeles Times.

    За інформацією видання, у ніч з 18 на 19 грудня невідомі проникли за лаштунки сцени і завдали Виконавцю ножове поранення в шию. Його госпіталізували в критичному стані, проте незважаючи на зусилля лікарів, він помер. Артисту було 28 років.

    На фестивалі Once Upon a Time In LA повинні були виступати інші відомі реп-виконавці – Snoop Dogg, Ice Cube, The Game, 50 Cent і YG. Після того, що сталося їх концерти скасували.

    Поліція встановлює особи нападників.

    Раніше повідомлялося, що відомого репера Янга Дольфа застрелили в магазині в місті Мемфіс, що в штаті Теннессі.

    За інформацією поліції, інцидент зі стріляниною стався, коли Янг Дольф перебував в одному з місцевих магазинів і купував. Співробітники поліції відреагували на стрілянину в кафе Makeda's Butter Cookies, де після прибуття вони виявили жертву.

    Також щонайменше вісім людей загинули та десятки постраждали у результаті тисняви, яка виникла під час відкриття музичного фестивалю Astroworld Festival у Техасі (США).

    Тиснява виникла ввечері 5 листопада, під час концерту репера Тревіса Скотта, який кілька разів призупиняв виступ і просив охорону переконатися, що з шанувальниками все гаразд.

    За даними рятувальників, у результаті інциденту 11 людей забрали до лікарень із зупинкою серця, вісім із яких померли. Ще близько 300 людей отримали порізи та синці. Загалом у заході взяли участь 50 тисяч людей.

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    Теги: США смерть поліція співак
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    У США популярного репера зарізали перед виступом на фестивалі