На Філіппінах від урагану загинули десятки людей, сотні тисяч евакуйовані (фото, відео)

Сотні тисяч людей на заході Філіппін були евакуйовані, багато з них досі не можуть повернутися додому

На Філіппінах загинули більше 30 осіб в результаті тихоокеанського тайфуну «Раї», що обрушився на острівну державу два дні тому, ще десятки людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Німецька хвиля».

Сотні тисяч людей на заході Філіппін були евакуйовані, багато з них досі не можуть повернутися в свої будинки.

За даними Філіппінського відомства з надзвичайних ситуацій, в найбільш постраждалих регіонах працюють понад 18 тис. рятувальників. У багатьох районах зруйновані комунікаційні мережі та лінії електропередачі, велика кількість населених пунктів затоплені.

Через руйнування поки що важко зрозуміти точну кількість загиблих, не виключено, що їх набагато більше, ніж заявлено в офіційних джерелах. Провінції потребують термінового отримання медикаментів та продовольства. Деякі лікарні через руйнування не мають змоги відкритися, щоб прийняти постраждалих.

«Раї» обрушився на Філіппіни 16 грудня – в самому кінці сезону тайфунів. У більшості випадків найбільш сильні з них мають місце з липня по жовтень.

Сила вітру досягала 195 км/год, що відповідає в США урагану категорії 5. У всьому світі в середньому трапляється близько п'яти аналогічних штормів на рік.

18 грудня циклон продовжив шлях у напрямку В'єтнаму. За даними в'єтнамського Національного координаційного комітету по боротьбі з наслідками стихійних лих, в регіоні оголошено штормове попередження, всі служби надзвичайних ситуацій переведені в стан підвищеної готовності.

Нагадаємо, що територією п’яти американських штатів 10 грудня пронеслися потужні торнадо. Внаслідок стихії загинули десятки людей. Руйнівний ураган пронісся штатами Кентуккі, Арканзас, Теннессі, Іллінойс та Міссурі. Найбільше жертв зафіксували у північно-західному штаті Кентуккі.

Також повідомлялося, що місто Аліканте (Іспанія) накрив град.

Ще у центральному В'єтнамі в результаті стихії загинули не менше 18 людей або пропали безвісти, зруйновані будинки і пошкоджені дороги. У країні пройшли сильні дощі, які викликали повені та зсуви.

Як повідомлялося, через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині.