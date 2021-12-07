Трамп почав писати книжку: про що хоче розповісти всьому світові

Експрезидент США заявив, що це буде «дуже сильна річ»

Колишній президент США Дональд Трамп зайнятий написанням мемуарів про те, як він обіймав посаду глави держави та працював у Білому домі. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Newsmax TV.

Трамп заявив, що це буде «дуже сильна річ», а також наголосив, що велика кількість видавництв виявила інтерес до його книги. Проте експрезидент не назвав запланованих термінів її публікації. Також наразі не відомо деталей.

Дональд Трамп був 45 президентом Штатів Америки. Він обіймав цю посаду з 2017 по 2021 рік. На президентських виборах 2020 року Трамп висунув свою кандидатуру від Республіканської партії , але програв вибори демократу Джо Байдену .

Раніше повідомлялося, що дружина експрезидента США Дональда Трампа Меланія розглядає можливість написання і публікації книги про своє життя в Білому домі.