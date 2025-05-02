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У США почалася підготовка до параду на день народження Трампа: вартість вражає

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У США почалася підготовка до параду на день народження Трампа: вартість вражає
У документах не вказується вартість проведення заходу, однак витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів
фото: Doug Mills/The New York Times

Захід стане частиною відзначення 250-річчя Армії США, однак новим елементом святкування буде проведення військового параду

У Сполучених Штатах розглядають можливість проведення масштабного військового параду, який співпаде з 250-річчям армії США та 79-м днем народження американського лідера Дональда Трампа. Як передає «Главком», про це повідомляє AP

Парад має відбутися 14 червня у Вашингтоні, на Національній алеї. За попереднім планом, до участі у заході хочуть залучити понад 6,6 тис. солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, ймовірно, кілька тисяч цивільних. 

Захід є частиною відзначення 250-річчя Армії США, однак новим елементом святкування стало саме проведення масштабного військового параду, якого Трамп вже давно прагнув. Наразі ж рішення про його проведення перебуває на стадії обговорення.

Автори зазначають, що у документах не вказується вартість проведення заходу, однак витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів. Вони включатимуть перевезення військової техніки, обладнання, літаків і солдатів з усієї країни до Вашингтона, а також забезпечення харчуванням і житлом для тисяч військовослужбовців.

Також у міської влади виникає занепокоєння через можливість пошкодження дорожнього покртиття важкою технікою. 

У виданні зазначили, що американський лідер хотів провести парад ще за часів своєї першої каденції, однак ідею довелося відкласти через високі витрати. 

Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року. Цьогоріч він святкуватиме 79-річчя.

Нагадаємо, економіка США скоротилася в першому кварталі, обтяжена потоком товарів, імпортованих підприємствами, які прагнули уникнути вищих витрат. Така ситуація в США склалась на фоні хаотичної тарифної політики президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Валовий внутрішній продукт знизився на 0,3% у річному обчисленні в минулому кварталі, повідомило Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі у своїй попередній оцінці ВВП за перший квартал.

Однак віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Джо Байдена у скороченні економіки країни.

До того ж, топовий банк США зробив тривожний прогноз щодо долара. У Goldman Sachs вважають, що знецінення долара США буде тривати навіть без значного сповільнення американської економіки. 

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Теги: Дональд Трамп день народження парад

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