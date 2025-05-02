У США почалася підготовка до параду на день народження Трампа: вартість вражає
Захід стане частиною відзначення 250-річчя Армії США, однак новим елементом святкування буде проведення військового параду
У Сполучених Штатах розглядають можливість проведення масштабного військового параду, який співпаде з 250-річчям армії США та 79-м днем народження американського лідера Дональда Трампа. Як передає «Главком», про це повідомляє AP.
Парад має відбутися 14 червня у Вашингтоні, на Національній алеї. За попереднім планом, до участі у заході хочуть залучити понад 6,6 тис. солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, ймовірно, кілька тисяч цивільних.
Захід є частиною відзначення 250-річчя Армії США, однак новим елементом святкування стало саме проведення масштабного військового параду, якого Трамп вже давно прагнув. Наразі ж рішення про його проведення перебуває на стадії обговорення.
Автори зазначають, що у документах не вказується вартість проведення заходу, однак витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів. Вони включатимуть перевезення військової техніки, обладнання, літаків і солдатів з усієї країни до Вашингтона, а також забезпечення харчуванням і житлом для тисяч військовослужбовців.
Також у міської влади виникає занепокоєння через можливість пошкодження дорожнього покртиття важкою технікою.
У виданні зазначили, що американський лідер хотів провести парад ще за часів своєї першої каденції, однак ідею довелося відкласти через високі витрати.
Нагадаємо, економіка США скоротилася в першому кварталі, обтяжена потоком товарів, імпортованих підприємствами, які прагнули уникнути вищих витрат. Така ситуація в США склалась на фоні хаотичної тарифної політики президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
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