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Уряд опублікував повний текст підписаної з США мінеральної угоди

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Уряд опублікував повний текст підписаної з США мінеральної угоди
Угода залишається чинною до того моменту, доки сторони не погодяться про її припинення
фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Україна має право сама визначати ділянки, які надаватиме для пошуку і видобутку ресурсів

Кабінет міністрів опублікував угоду між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Як передає «Главком», опубліковано розпорядження №416 від 30 квітня, яким уряд затвердив відповідний проєкт угоди.

Документ, серед іншого, передбачає, що кожна сторона планує робити внески у відповідно до умов угоди про обмежене партнерство (її текст наразі невідомий).

(для перегляду – натисніть на документ)

Водночас зазначається, що надана Вашингтоном нова військова допомога враховуватиметься у його внесок.

«Якщо після дати набуття чинності уряд США надаватиме уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до угоди про обмежене партнерство», – йдеться в угоді.

Зазначається, що угода набирає чинності з дати більш пізньої ноти під час обміну нотами між сторонами про те, що кожна сторона завершила свої внутрішні процедури для набрання чинності. Ця угода потребує ратифікації Верховною Радою.

Крім того, передбачається, що угода залишається чинною до того моменту, доки сторони не погодяться про її припинення.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня Україна та Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Основні положення угоди:

  • повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні;
  • рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Україна керуватиме фондом спільно із США;
  • національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями;
  • жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США;
  • угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України;
  • Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. 50% доходів від нових ліцензій у сфері критичних матеріалів і нафти й газу після створення фонду спрямовуватимуться до нього;
  • законодавчі зміни – лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу;
  • США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології.

Більше того, у года надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Згодом стало відомо, що Угода між Україною та США про надра стосується 57 мінералів. Підписаний у Вашингтоні документ встановлює політичні параметри співпраці, але чимало деталей будуть прописані у наступній, «технічній угоді». Як передає «Главком», про це пише «Європейська правда».

За даними видання, у процесі переговорів Україна та США дійшли рішення знову розділити угоду на кілька частин.

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Теги: корисні копалини США

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