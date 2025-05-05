Глава Тихоокеанського командування армії США розкрив стратегію щодо Китаю

Армія США створює мобільні підрозділи у разі війни з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на главу Тихоокеанського командування армії США, генерала Рональда Кларка, повідомляє «Главком».

За словами Кларка, дії Китаю зближують США та їхніх союзників «швидше, ніж будь-коли». «Наявність серйозного супротивника, який потенційно готується до конфлікту, змушує нас зміцнювати наші відносини та діяти швидше, – наголосив він. – Дещо з того, що роблять наші супротивники, часом позбавляє нас слів».

Однією з головних переваг Китаю є «близькість до місця подій», тоді як «американські солдати ризикують запізнитися», зазначає видання. Кларк вважає, що це можливо нівелювати вже зараз за допомогою військових навчань та інших заходів у регіоні, спрямованих на зміцнення співпраці зі США.

Так, наприклад, зараз проходять вчення Balikatan 25 у Південно-Китайському морі. У них беруть участь військовослужбовці США, Філіппін та Австралії. Згідно зі сценарієм, одним із маневрів стало відображення морського вторгнення. Війська розташувалися в окопах вздовж берегової лінії, атакували передбачуваного противника за допомогою високоточних ракет, зенітної зброї, переносних ракетних комплексів, гвинтівок і кулеметів під прикриттям патрульного літака Р-8А Poseidon і безпілотників MQ-9 Reaper, фінальним акордом стала ракетна система HIMARS, яка випустила шість навчальних ракет по цілях у воді, пишуть журналісти.

Передбачається, що у разі збройного конфлікту ці підрозділи атакуватимуть цілі в КНР із суходолу, збиратимуть цінну інформацію про зону бойових дій та створюватимуть можливості для маневру американських ВПС та ВМС. Найбільш ймовірними осередками конфлікту було названо Південно-Китайське море та Тайвань.

Раніше американський лідер Дональд Трамп заявив, що його адміністрація затвердила оборонний бюджет США в розмірі близько $1 трлн. Трамп додав, що його адміністрація схвалить бюджет, який буде «найбільшим, який ми коли-небудь ухвалювали для армії».