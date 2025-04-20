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США охопила нова хвиля протестів проти політики Дональда Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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США охопила нова хвиля протестів проти політики Дональда Трампа
США охопили протести
фото: ЕРА

«Ми втрачаємо нашу країну», – сказала одна з мітингувальниць

Протестувальники знову масово вийшли на вулиці міст і містечок США в рамках другої хвилі демонстрацій цього місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американські ЗМІ.

Акції охопили всю територію країни. Найбільші демонстрації проходять у Вашингтоні, Нью-Йорку та Чикаго.

Також мітингувальники вийшли на вулиці таких міст: Род-Айленд, Меріленд, Вісконсін, Теннессі, Південна Кароліна, Огайо, Кентуккі, Каліфорнія, Пенсільванія та інші.

Також демонстранти зібрались біля Білого дому.

Головним координатором стала організація «50501», яка закликала провести 50 протестів у 50 штатах в межах єдиного загальнонаціонального руху.

«50501» – організація політичних акцій протесту проти політики та дій другої адміністрації Дональда Трампа в Сполучених Штатах.

«Ми втрачаємо нашу країну», – сказала New York Times одна з мітингувальниць.

Люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією Трампа, зокрема, через питання расизму, охорони здоров’я та політики в області прав людини.

Це наймасштабніші акції з моменту інавгурації американського лідера 20 січня. Американці також висловлюють своє занепокоєння щодо дій мільярдера Ілона Маска.

Американці занепокоєні діями Трампа та Маска
Американці занепокоєні діями Трампа та Маска
фото з соцмереж

 У повідомленні організації «50501» зазначено, що мета суботніх протестів – «захистити нашу демократію від зростання авторитаризму за адміністрації Трампа».

На початку квітня протести через мита американського президента Дональда Трампа охопили США. Люди також вийшли й на вулиці європейських міст. 

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Теги: мітинг протест США Дональд Трамп

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