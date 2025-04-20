США охопила нова хвиля протестів проти політики Дональда Трампа

«Ми втрачаємо нашу країну», – сказала одна з мітингувальниць

Протестувальники знову масово вийшли на вулиці міст і містечок США в рамках другої хвилі демонстрацій цього місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американські ЗМІ.

Акції охопили всю територію країни. Найбільші демонстрації проходять у Вашингтоні, Нью-Йорку та Чикаго.

BREAKING: Massive protest in New York City just now.



I don’t remember a single protest this large against Joe Biden.



We now have had protests like this for weeks all across the nation. People see Trump as a danger to our democracy.pic.twitter.com/5dFUcuc3Du — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 19, 2025

Також мітингувальники вийшли на вулиці таких міст: Род-Айленд, Меріленд, Вісконсін, Теннессі, Південна Кароліна, Огайо, Кентуккі, Каліфорнія, Пенсільванія та інші.

Також демонстранти зібрались біля Білого дому.

MASSIVE protest outside the White House, where trump can't ignore the reality people hate him and his fucked up policies.



FUCK YEAH! pic.twitter.com/xsW9urNqx7 — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) April 19, 2025

Головним координатором стала організація «50501», яка закликала провести 50 протестів у 50 штатах в межах єдиного загальнонаціонального руху.

«50501» – організація політичних акцій протесту проти політики та дій другої адміністрації Дональда Трампа в Сполучених Штатах.

«Ми втрачаємо нашу країну», – сказала New York Times одна з мітингувальниць.

Люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією Трампа, зокрема, через питання расизму, охорони здоров’я та політики в області прав людини.

Це наймасштабніші акції з моменту інавгурації американського лідера 20 січня. Американці також висловлюють своє занепокоєння щодо дій мільярдера Ілона Маска.

Американці занепокоєні діями Трампа та Маска фото з соцмереж

У повідомленні організації «50501» зазначено, що мета суботніх протестів – «захистити нашу демократію від зростання авторитаризму за адміністрації Трампа».

На початку квітня протести через мита американського президента Дональда Трампа охопили США. Люди також вийшли й на вулиці європейських міст.