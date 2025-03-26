Портрет, який не сподобався Трампу, зникне з державної установи

На думку Дональда Трампа, його портрет був «навмисно спотворений»

Республіканці штату Колорадо прагнуть догодити президентові

З капітолія штату Колорадо буде прибрано портрет президента Дональда Трампа, який той нещодавно розкритикував. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Як зауважує видання, на цей портрет республіканці штату Колорадо зібрали понад $10 тисяч. Тепер вони самі попросили прибрати його – мовляв, треба замінити портрет на такий, що відображає «сучасну подобу» Трампа.

Демократи тим часом заявили, що якщо республіканцям не шкода часу й грошей, то це «їхня власна справа».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував свій портрет за авторства художниці Сари Бордман. На думку Трампа, саме його портрет був «навмисно спотворений», хоча портрет колишнього президента Барака Обами «виглядає чудово». Трамп звернувся до губернатора Колорадо Джареда Поліса з проханням прибрати «небажаний» портрет.

Також «Главком» повідомляв, що 16 січня, за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа на другий президентський термін, у США було опубліковано новий інавгураційній портрет обраного президента.