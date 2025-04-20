Перший Великдень в Українській церкві. Фоторепортаж із Вендичан на Вінниччині

Релігійна громада Вендичан офіційно перейшла до Української церкви восени минулого року

Парафія Різдва Пресвятої Богородиці селища Вендичани, яке є центром об'єднаної громади, вийшла зі складу Московської церкви торік восени. Тож нині віряни вперше відсвяткували Великдень в Українській церкві. Про це повідомляє «Главком».

Велике подвір’я храму було заповнене людьми. Вони мали піднесений настрій, посміхалися та вітали священника.

Панотець же щедро кропив кошики святою водою та бажав парафіянам миру і здоров’я.

Важливо зазначити, що релігійна громада Вендичан є однією із найбільших селищних громад Вінниччини і добивалася приєднання до УПЦ/ПЦУ не один місяць.

Примітно, що парафіяни ухвалили відповідне рішення про перехід до УПЦ ще 20 липня 2024 року, однак тільки у листопаді їм вдалося юридично завершити цей перехід. Громада не вперше збиралася з цього питання. Навесні за тиждень до Великодня проведення зборів завадили прихильники Московської церкви. Тоді агресивно налаштовані особи навіть не дали оголосити порядок денний.

Тоді ж улітку прихильники і представники Московської церкви розповсюджували у соцмережах неправдиву інформацію про те, що громада вирішила залишатися у лоні Російської православної церкви. Зокрема, такі повідомлення відразу після зборів у Вендичанах з’явилися на сторінках УПЦ МП в соцмережах.

Важливо зазначити, що право користування земельною ділянкою, на якій розташовано храм, залишається за релігійною громадою, яка перейшла з РПЦ в Україні до Української