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Перший Великдень в Українській церкві. Фоторепортаж із Вендичан на Вінниччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Перший Великдень в Українській церкві. Фоторепортаж із Вендичан на Вінниччині
Велике подвір’я храму було заповнене людьми
фото: glavcom.ua

Релігійна громада Вендичан офіційно перейшла до Української церкви восени минулого року

Парафія Різдва Пресвятої Богородиці селища Вендичани, яке є центром об'єднаної громади, вийшла зі складу Московської церкви торік восени. Тож нині віряни вперше відсвяткували Великдень в Українській церкві. Про це повідомляє «Главком».

Велике подвір’я храму було заповнене людьми. Вони мали піднесений настрій, посміхалися та вітали священника.

Перший Великдень в Українській церкві. Фоторепортаж із Вендичан на Вінниччині фото 1

Панотець же щедро кропив кошики святою водою та бажав парафіянам миру і здоров’я.

Перший Великдень в Українській церкві. Фоторепортаж із Вендичан на Вінниччині фото 2

Важливо зазначити, що релігійна громада Вендичан є однією із найбільших селищних громад Вінниччини і добивалася приєднання до УПЦ/ПЦУ не один місяць. 

Примітно, що парафіяни ухвалили відповідне рішення про перехід до УПЦ ще 20 липня 2024 року, однак тільки у листопаді їм вдалося юридично завершити цей перехід. Громада не вперше збиралася з цього питання. Навесні за тиждень до Великодня проведення зборів завадили прихильники Московської церкви. Тоді агресивно налаштовані особи навіть не дали оголосити порядок денний.

Перший Великдень в Українській церкві. Фоторепортаж із Вендичан на Вінниччині фото 3

Тоді ж улітку прихильники і представники Московської церкви розповсюджували у соцмережах неправдиву інформацію про те, що громада вирішила залишатися у лоні Російської православної церкви. Зокрема, такі повідомлення відразу після зборів у Вендичанах з’явилися на сторінках УПЦ МП в соцмережах.

Важливо зазначити, що право користування земельною ділянкою, на якій розташовано храм, залишається за релігійною громадою, яка перейшла з РПЦ в Україні до Української

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Теги: Вінниччина громада церква

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