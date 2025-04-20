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Патріарх Кирило, який підтримує вбивства українців, порівняв Великдень із днем перемоги

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Патріарх Кирило, який підтримує вбивства українців, порівняв Великдень із днем перемоги
Великдень – це день перемоги, заявив Кирило
фото з відкритих джерел

Великодню службу у храмі Христа Спасителя відвідав російський диктатор Володимир Путін

Патріарх Російської православної церкви Кирило під час великодньої служби в ніч проти 20 квітня у храмі Христа Спасителя в Москві назвав Великдень «днем перемоги». Про це інформує «Главком» із посиланням на російські медіа.

«Великдень – це день перемоги. Ми знаємо, є день перемоги, пов’язаний із перемогою у війні, а Великдень – це день перемоги, пов’язаний із перемогою над найстрашнішим ворогом, над дияволом, над силами зла, які безроздільно панували у світі», – сказав очільник РПЦ.

Великодню службу у храмі Христа Спасителя відвідали президент Росії Володимир Путін, мер Москви Сергій Собянін та представник президента Кирило Дмитрієв, який від імені Кремля веде переговори зі США.

Нагадаємо, Україна оголосила підозру главі Російської православної церкви Володимиру Гундяєву, відомому як патріарх Кирило, за «благословення» вбивати українців.

Також 9 квітня Кремль поширив заяву Володимира Путіна, який анонсував «великоднє перемир’я». За його словами, російська сторона «зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня». Водночас, додав Путін, російські війська мають бути готові відбивати «можливі порушення перемир’я».

Президент України Володимир Зеленський зранку 20 квітня повідомив, що російські військові не дотримуються припинення вогню на 30 годин, проголошеного лідером РФ Володимиром Путіним удень 19 квітня.

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Теги: Великдень 2025 перемир'я патріарх кирило

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