  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Глава ВООЗ заявив про «науковий прорив» у лікуванні коронавірусу

    • Розсилка
    Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус&nbsp; - Глава ВООЗ заявив про «науковий прорив» у лікуванні коронавірусу
    Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус 

    Використання дексаметазону показало зниження смертності, відзначили у ВООЗ

    Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус відреагував на результати клінічних випробувань стероїдного препарату дексаметазону при лікуванні коронавірусної інфекції у Великобританії. Він назвав їх «науковим проривом».

    Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

    Він зазначив, що це перший препарат, який показав зниження смертності серед пацієнтів з Covid-19, яким потрібна штучна вентиляція легень і киснева підтримка.

    За попередніми даними, застосування дексаметазону показало зниження смертності серед пацієнтів на апараті на одну третину, а серед хворих, які перебувають на кисневій підтримці, на 20%.

    Напередодні прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що вчені країни зробили «найбільший прорив» у лікуванні коронавірусу препаратом дексаметазон, який, начебто «довів свою здатність знижувати ризик смерті».

    Раніше професор з Оксфордського університету Мартін Ландр заявив, що дексаметазон може врятувати життя пацієнтів із коронавірусною хворобою (Covid-19).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    Станом на ранок 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.

    здоров'я медицина ліки ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ