Глава ВООЗ заявив про «науковий прорив» у лікуванні коронавірусу
Використання дексаметазону показало зниження смертності, відзначили у ВООЗ
Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус відреагував на результати клінічних випробувань стероїдного препарату дексаметазону при лікуванні коронавірусної інфекції у Великобританії. Він назвав їх «науковим проривом».
Про це повідомляється на сайті ВООЗ.
Він зазначив, що це перший препарат, який показав зниження смертності серед пацієнтів з Covid-19, яким потрібна штучна вентиляція легень і киснева підтримка.
За попередніми даними, застосування дексаметазону показало зниження смертності серед пацієнтів на апараті на одну третину, а серед хворих, які перебувають на кисневій підтримці, на 20%.
Напередодні прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що вчені країни зробили «найбільший прорив» у лікуванні коронавірусу препаратом дексаметазон, який, начебто «довів свою здатність знижувати ризик смерті».
Раніше професор з Оксфордського університету Мартін Ландр заявив, що дексаметазон може врятувати життя пацієнтів із коронавірусною хворобою (Covid-19).
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Станом на ранок 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.