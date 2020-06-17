Глава ВООЗ заявив про «науковий прорив» у лікуванні коронавірусу



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Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус

Використання дексаметазону показало зниження смертності, відзначили у ВООЗ

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус відреагував на результати клінічних випробувань стероїдного препарату дексаметазону при лікуванні коронавірусної інфекції у Великобританії. Він назвав їх «науковим проривом».

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Він зазначив, що це перший препарат, який показав зниження смертності серед пацієнтів з Covid-19, яким потрібна штучна вентиляція легень і киснева підтримка.

За попередніми даними, застосування дексаметазону показало зниження смертності серед пацієнтів на апараті на одну третину, а серед хворих, які перебувають на кисневій підтримці, на 20%.

Напередодні прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що вчені країни зробили «найбільший прорив» у лікуванні коронавірусу препаратом дексаметазон, який, начебто «довів свою здатність знижувати ризик смерті».

Раніше професор з Оксфордського університету Мартін Ландр заявив, що дексаметазон може врятувати життя пацієнтів із коронавірусною хворобою (Covid-19).

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