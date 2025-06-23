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Рада Безпеки ООН проводить екстрене засідання у зв'язку з ударами США по Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Рада Безпеки ООН проводить екстрене засідання у зв'язку з ударами США по Ірану
Представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що наразі головним пріоритетом Лондона є підтримка деескалації
фото з відкритих джерел

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що ще є шанс для повернення до діалогу, однак зазначив, що це «вікно можливостей» може невдовзі закритися

Рада Безпеки ООН зібралася на екстрене засідання у зв'язку з ударами Сполучених Штатів по території Ірану. Обговорення відбувається на тлі загострення ситуації навколо іранської ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що наразі головним пріоритетом Лондона є підтримка деескалації. Вона наголосила, що Велика Британія вже давно висловлює чітку позицію щодо неприпустимості наявності ядерної зброї в Ірану, оскільки його ядерна програма становить серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці.

Водночас Вудворд уточнила, що Велика Британія не брала участі в ударах, завданих США чи Ізраїлем. Вона також підкреслила, що лише військовими засобами не вдасться досягти довгострокового вирішення проблеми, та закликала всі сторони повернутися до переговорного процесу й знайти дипломатичне вирішення ситуації.

До закликів щодо дипломатії приєднався і генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Під час виступу на засіданні Радбезу він наголосив, що ще є шанс для повернення до діалогу, однак зазначив, що це «вікно можливостей» може невдовзі закритися.

«Якщо це станеться, насильство й руйнування можуть досягти немислимих масштабів, а глобальний режим нерозповсюдження ядерної зброї опиниться під загрозою», – застеріг Гроссі.

Раніше ми писали, що президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

До слова, президент країни Дональд Трамп мав два головні занепокоєння щодо ударів по об’єктах іранської ядерної програми: щоб атака США була вирішальною для знищення добре укріплених об'єктів і щоб потенційні дії не втягнули США в тривалу смертоносну війну. Як інформує «Главком», про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як ідеться в матеріалі, адміністрація Трампа доклала чималих зусиль, щоб приховати свої плани про удари. Оголошення, що Трамп бере два тижні на ухвалення рішення, вочевидь, було тактикою, щоб «затуманити плани атаки». Хоча, за словами американських високопосадовців, Трамп відклав остаточне рішення до суботи.

Теги: ООН Велика Британія Радбез ООН МАГАТЕ

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