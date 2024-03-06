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Ірина Геращенко Народна депутатка України

Якщо це правда, підтримую рішення пані Зеленської

glavcom.ua
Першу леді України планували посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Юлією Навальною
колаж: glavcom.ua

«Трагедія родини Навальних і вбивство у тюрмі Олексія не дорівнює геноциду українського народу»

Пані Зеленська відхилила запрошення бути присутньою під час виступу президента Байдена у Конгресі.

Причина?

«Поряд мала сидіти вдова Навального Юлія», – пише WP.

Якщо це правда, підтримую рішення пані Зеленської фото 1

Якщо це правда, підтримую рішення пані Зеленської.

Світ вперто хоче посадити поряд українців і росіян, натякаючи, мовляв, від авторитаризму Путіна страждають одні і другі. Провести знак рівності між жертвою і агресором. То Папа Римський з Хресною ходою, де поряд йшли українка і росіянка – медсестри, то різні європейські фонди, які паралельно вручають нагороди українським і російським правозахисникам.

Трагедія родини Навальних і вбивство у тюрмі Олексія не дорівнює геноциду українського народу.

Всі росіяни несуть відповідальність за цю страшну війну. Вони її не зупинили ані у 14, ані у 22. Навпаки, цементували режим Путіна і культивували українофобію.

Я б дуже хотіла, аби Конгрес США відвідали вдови наших загиблих Героїв. Юні, прекрасні українки, які втратили найдорожче. Можливо, це б сприяло швидшому рішенню конгресу про виділення допомоги Україні.

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Джерело
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Теги: росіяни Олена Зеленська Джозеф Байден США трагедія Олексій Навальний вбивство українка вдова

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Ірина Геращенко

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