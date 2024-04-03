Похрестився у «Свідка Єгови» під час війни і відмовився воювати. Суд ухвалив вирок

Працівники ТЦК направляли обвинуваченого на навчання зв'язківцем, але він відмовився. Боявся, що могли відправити туди, де вбивають і багато крові

Обвинувачений отримав тюремний термін

На Сумщині представник релігійної організації «Свідки Єгови» одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

У лютому 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Натомість обвинувачений уник відправки до військової частини, не маючи права на відстрочку.

У суді військовозобов’язаний вини не визнав, сказав, що у листопаді 2023 року похрестився у «Свідка Єгови». Оскільки релігійні переконання забороняють служити, обвинувачений про це повідомив працівникам військкомату. Він додав: у військкоматі йому пропонували навчатися на зв’язківця. Однак відмовився, бо боявся, що могли відправити туди, де вбивають і багато крові.

Феміда допитала низку свідків у справі. Старший офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи розповів, що обвинуваченого після проходження ВЛК мали відправити на навчання до військової частини, яка далеко від зони бойових дій. Там він мав навчатися на зв’язківця.

Окремо працівник ТЦК підмітив: обвинувачений став членом релігійної організації після введення в Україні воєнного стану. Це наштовхує на думку, додав очевидець, що військовозобов’язаний навмисно це зробив. До того ж, як наголосив старший офіцер, чинне законодавство не передбачає альтернативну (невійськову) службу під час мобілізації.

Допитані сестра та матір обвинуваченого повідомили: з часів навчання в училищі обвинувачений вивчав православну Біблію, а з кінця 2020 року почав читати Біблію «Свідків Єгови». Останні три-чотири роки він проповідує між людьми.

Крім цього, під час допиту священнослужитель «Свідків Єгови» в Білопільській громаді на Сумщині заявив: з кінця 2020 року обвинувачений ходить на службу до релігійної організації. У листопаді 2023 року чоловік охрестився.

У підсумку суд дійшов висновків: сторона захисту не надала доказів, що обвинувачений прийняв хрещення у зв`язку зі своїми глибокими релігійними переконаннями, а не у зв’язку з ухиленням від призову на військову службу.

Також суд звернув увагу на пояснення обвинуваченого. Зокрема, він відмовився навчатися на зв’язківця, оскільки після цього його могли відправити туди, де вбивають і багато крові, а не у зв’язку з його релігійними переконаннями. Крім того, у визначений день відправки до військової частини обвинувачений, за порадою матері, поїхав до лікаря, а не у військкомат.

Відкинув суд і посилання захисників на рішення Європейського суду у справах «Баятян проти Арменії», «Бухатарян проти Арменії», «Цатурян проти Арменії», «Феті Демірташ проти Турції». На думку Феміди, згадані судові рішення стосувалися осіб, які задовго до їх призову, були охрещені та ухилилися від призову на строкову військову службу, а не від призову на військову службу під час мобілізації.

Під час ухвалення вироку суд врахував правову позицію Верховного суду, викладену в постанові від 15 листопаді 2023 року. У ній сказано, що хоч і злочин ухилення від призову під час мобілізації, нетяжкий, але представляє значну суспільну небезпечність. Тому звільнення обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням «створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності, тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації».

Як повідомляв «Главком», у Хмельницькій області суд визнав винним місцевого безробітного в ухиленні від призову за мобілізацією. Обвинувачений заявив: не вважає законними укази президента про введення воєнного стану в Україні та про загальну мобілізацію, оскільки Україна офіційно не оголосила війну. Самі укази назвав «авторськими творами, а не законами і не обов’язкові до виконання».

Раніше на Сумщині безробітний отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік перебував пішов у запій після успішного провадження військово-лікарської комісії.

Крім цього, суд на Волині звернувся до тлумачного словника, трактуючи ухилення від мобілізації.

Як відомо, в Україні триває 770-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.