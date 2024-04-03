Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Похрестився у «Свідка Єгови» під час війни і відмовився воювати. Суд ухвалив вирок

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Похрестився у «Свідка Єгови» під час війни і відмовився воювати. Суд ухвалив вирок
Працівники ТЦК направляли обвинуваченого на навчання зв'язківцем, але він відмовився. Боявся, що могли відправити туди, де вбивають і багато крові
фото: depositphotos.com

Обвинувачений отримав тюремний термін

На Сумщині представник релігійної організації «Свідки Єгови» одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

У лютому 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Натомість обвинувачений уник відправки до військової частини, не маючи права на відстрочку.

У суді військовозобов’язаний вини не визнав, сказав, що у листопаді 2023 року похрестився у «Свідка Єгови». Оскільки релігійні переконання забороняють служити, обвинувачений про це повідомив працівникам військкомату. Він додав: у військкоматі йому пропонували навчатися на зв’язківця. Однак відмовився, бо боявся, що могли відправити туди, де вбивають і багато крові.

Феміда допитала низку свідків у справі. Старший офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи розповів, що обвинуваченого після проходження ВЛК мали відправити на навчання до військової частини, яка далеко від зони бойових дій. Там він мав навчатися на зв’язківця.

Окремо працівник ТЦК підмітив: обвинувачений став членом релігійної організації після введення в Україні воєнного стану. Це наштовхує на думку, додав очевидець, що військовозобов’язаний навмисно це зробив. До того ж, як наголосив старший офіцер, чинне законодавство не передбачає альтернативну (невійськову) службу під час мобілізації. 

Допитані сестра та матір обвинуваченого повідомили: з часів навчання в училищі обвинувачений вивчав православну Біблію, а з кінця 2020 року почав читати Біблію «Свідків Єгови». Останні три-чотири роки він проповідує між людьми.

Крім цього, під час допиту священнослужитель «Свідків Єгови» в Білопільській громаді на Сумщині заявив: з кінця 2020 року обвинувачений ходить на службу до релігійної організації. У листопаді 2023 року чоловік охрестився.

У підсумку суд дійшов висновків: сторона захисту не надала доказів, що обвинувачений прийняв хрещення у зв`язку зі своїми глибокими релігійними переконаннями, а не у зв’язку з ухиленням від призову на військову службу.

Також суд звернув увагу на пояснення обвинуваченого. Зокрема, він відмовився навчатися на зв’язківця, оскільки після цього його могли відправити туди, де вбивають і багато крові, а не у зв’язку з його релігійними переконаннями. Крім того, у визначений день відправки до військової частини обвинувачений, за порадою матері, поїхав до лікаря, а не у військкомат.

Відкинув суд і посилання захисників на рішення Європейського суду у справах «Баятян проти Арменії», «Бухатарян проти Арменії», «Цатурян проти Арменії», «Феті Демірташ проти Турції». На думку Феміди, згадані судові рішення стосувалися осіб, які задовго до їх призову, були охрещені та ухилилися від призову на строкову військову службу, а не від призову на військову службу під час мобілізації.

Під час ухвалення вироку суд врахував правову позицію Верховного суду, викладену в постанові від 15 листопаді 2023 року. У ній сказано, що хоч і злочин ухилення від призову під час мобілізації, нетяжкий, але представляє значну суспільну небезпечність. Тому звільнення обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням «створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності, тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації».

Як повідомляв «Главком», у Хмельницькій області суд визнав винним місцевого безробітного в ухиленні від призову за мобілізацією. Обвинувачений заявив: не вважає законними укази президента про введення воєнного стану в Україні та про загальну мобілізацію, оскільки Україна офіційно не оголосила війну. Самі укази назвав «авторськими творами, а не законами і не обов’язкові до виконання».

Раніше на Сумщині безробітний отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік перебував пішов у запій після успішного провадження військово-лікарської комісії.

Крім цього, суд на Волині звернувся до тлумачного словника, трактуючи ухилення від мобілізації.

Як відомо, в Україні триває 770-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Читайте також: 

Теги: війна Сумщина мобілізація вирок Свідки Єгови ухилянти ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На затриманих чоловіків складено адміністративні протоколи
Ухилянти за допомогою драбини намагалися втекти до Молдови
11 березня, 17:06
У лютому 2024 року «Шахтар» створив футбольну команду для військових з ампутаціями
Чи допомагають гравці клубу Ахметова українським військовим? Відповідь капітана «Шахтаря»
11 березня, 14:17
3 746 вироків ухилянтам сумарно було ухвалено від самого початку війни у 2014 році. Третина з них припадає на 2023 рік
Скільки ухилянтів притягнуто до відповідальності у 2023 році: названо цифри
11 березня, 09:38
Висновки суду щодо ухилянтів створюють враження, ніби у людей є вибір тільки між мобілізацією та в’язницею
Або мобілізація, або в'язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів
15 березня, 07:30
Боррель не вважає правильним «запрошувати Україну до капітуляції»
Боррель різко відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»
15 березня, 00:50
У ТЦК повідомили, що не мають стосунку до цієї ситуації.
ТЦК спростував відео скандального блогера з нібито побиттям чоловіка у Полтаві
21 березня, 13:05
Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство
Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство
29 березня, 08:43
Раніше Росія для атак по Україні часто використовувала ракети «Калібр»
ЗСУ пояснили, чому росіяни стали менше бити «Калібрами» по Україні
1 квiтня, 08:45
Міжнародний реєстр збитків отримав 200 заявок на компенсацію від українців
Міжнародний реєстр збитків отримав 200 заявок на компенсацію від українців
Сьогодні, 01:14

Кримінал

Розкрадання 95 млн грн «Укрзалізниці»: фігуранти справи отримали підозри
Розкрадання 95 млн грн «Укрзалізниці»: фігуранти справи отримали підозри
Похрестився у «Свідка Єгови» під час війни і відмовився воювати. Суд ухвалив вирок
Похрестився у «Свідка Єгови» під час війни і відмовився воювати. Суд ухвалив вирок
Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення за колабораціонізм
Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення за колабораціонізм
На Хмельниччині жінка напала на автомобіль ТЦК: поліція розпочинає розслідування
На Хмельниччині жінка напала на автомобіль ТЦК: поліція розпочинає розслідування
На Прикарпатті «накрили» наркосиндикат, який торгував важкими психотропами (фото)
На Прикарпатті «накрили» наркосиндикат, який торгував важкими психотропами (фото)
Чоловік на Рівненщині обікрав сестру: суд зобов'язав його прочитати «Кайдашеву сім'ю»
Чоловік на Рівненщині обікрав сестру: суд зобов'язав його прочитати «Кайдашеву сім'ю»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Кадрова сенсація у театрі Франка. Першу сцену країни очолить ексміністр культури
44K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
43K
Сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту – The Guardian
27K
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
16K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
5763
Аналітики назвали площу України, захоплену окупантами у 2024 році

Новини

СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Сьогодні, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Сьогодні, 16:21
Українська фотографка та світлина з Каховської ГЕС – серед переможців World Press Photo 2024
Сьогодні, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Вчора, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Вчора, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua