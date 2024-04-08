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Юлію та Олексія Навального оголошено лауреатами «Премії за свободу ЗМІ»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Юлію та Олексія Навального оголошено лауреатами «Премії за свободу ЗМІ»
Олексій Навальний посмертно отримав «Премію за свободу ЗМІ»
фото: mr-7.ru

Церемонія нагородження відбудеться на політико-економічному конгресі Людвіга Ерхарда

Цьогоріч Юлія та посмертно Олексій Навальний стали лауреатами «Премії за свободу ЗМІ». Про це повідомляють організатори премії Welmer Media Group (WMG).

Зазначається, що церемонія нагородження відбудеться на політико-економічному конгресі Людвіга Ерхарда.

«Юлія Навальна є сміливою лідеркою руху опору в Росії. Після смерті свого чоловіка Олексія, який загинув 16 лютого 2024 року в сибірському таборі від рук катувальників Володимира Путіна, вона є лідером демократичного пробудження в Росії. Протягом багатьох років Навальні були найвидатнішими опозиційними активістами путінської деспотії», – заявили журі.

За інформацією із заяви журі, у своїй промові в Європарламенті Навальна попередила світ про Путіна, який «не політик, а кровожерливий монстр». Вона закликала вільний світ притягнути Путіна до відповідальності за його агресивну війну проти України.

«Подружжя Навальних вшановується за хоробру та ненасильницьку боротьбу проти жорстокої диктатури в Росії. Вони є обличчями кращої, нової, вільної та демократичної Росії. Вони є героями опору нашого часу, які готові пожертвувати своїм життям заради кращого світу», – журі пояснили свій вибір.

Юлія Навальна особисто прийме нагороду. З промовою виступить лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц.

«Премія за свободу ЗМІ» присуджується громадському діячу, який зробив особливий внесок у свободу слова, політичний діалог і демократію. У 2022 році лауреатом був президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Згодом команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін.

Як повідомлялося, у російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 60 осіб. Поліція також затримала учасників акцій Єкатеринбурзі, Москві, Самарі, Новосибірську та інших містах.

До слова, дружина Навального Юлія, записала відеозвернення, в якому розповіла, що знає причину, через яку російський диктатор Путін вбив свого опонента.

Згодом мати Навального записала звернення до Путіна.

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Теги: росія ЗМІ Свобода Олексій Навальний премія

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