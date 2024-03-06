Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну

Образ жінок, кожна з яких є символом опору Путіну, мав стати потужним фоном для виступу президента Байдена

Першу леді України планували посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Юлією Навальною

Перша леді Олена Зеленська відмовилася бути присутньою на зверненні Джо Байдена до Конгресу у четвер, 7 березня, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією. Про це пише The Washington Post.

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За словами чиновників, знайомих із планом Білого дому, першу леді Джілл Байден хотіли посадити поряд із Зеленською та Навальною. Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору російському диктатору Путіну, мав стати потужним фоном для виступу президента Байдена.

Видання пише, що потенційна присутність Навальної «викликала дискомфорт в українців». Хоча її покійного чоловіка широко називають «іконою боротьби з корупцією», яка ризикувала своїм життям, виступаючи проти Путіна, Україна пам’ятає минулі заяви опозиціонера про те, що анексований у 2014 році Крим належав РФ. Хоча пізніше погляди Навального переросли на підтримку міжнародно визнаних кордонів України 1991 року, багато українців вважають, що він суперечить цілям Києва.

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Представник Білого дому заявив, що рішення Зеленської, ймовірно, було викликане «конфліктами у розкладі», і направив додаткові питання до офісу Зеленської, який не відповів на прохання про коментар. В той самий час і Навальна також відмовилася бути присутньою на виступі Байдена, пославшись на втому.

«Юлю справді запрошували, але, думаю, всі забувають обставини, за яких розгорталися події. Чоловік Юлії помер два тижні тому. Вона мандрувала весь цей час. Сьогодні перший день, коли вона взагалі була вдома. Як і будь-якій людині, їй потрібен час, щоб прийти до тями, і хоча вона дуже цінує запрошення, їй потрібно хоча б трохи прийти до тями вже зараз», – заявила прес-секретарка Навальної Кіра Ярмиш.

Один американський чиновник заявив, що Білий дім, ймовірно, не поінформував Київ про те, що Навальна вирішила не бути присутньою на заході.

Варто додати, що представниця першої леді України Тетяна Гайдученко у коментарі Liga заявила, що відмова від візиту викликана графіком. За словами Гайдученко, посольство України в США дійсно отримувало запрошення для Зеленської на виступ Байдена в Конгресі, проте через плани графіку, який передбачає візит до Києва дітей з дитячого будинку, вона не зможе взяти участь у події.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден у своїй заяві у вівторок, 5 березня, похвалив роботу своєї адміністрації за перший термін перебування на посаді. Водночас він попередив, що другий термін Дональда Трампа на посту президента означатиме повернення до «хаосу, розколу та темряви».

До слова, Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.