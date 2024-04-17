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Журнал Time назвав дружину Навального однією з найвпливовіших людей року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Журнал Time назвав дружину Навального однією з найвпливовіших людей року
Юлія Навальна стала однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року
фото: X/Time

Окрім Навальної до категорії найвпливовіших також увійшли керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

Журнал Time визнав дружину нині покійного російського політика Олексія Навального Юлію однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року. Вона очолила категорію «Лідери». Список опубліковано на офіційному сайті журналу.

Крім Навальної до цієї категорії, також увійшов, зокрема, очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Журнал Time визнав Юлію Навальну однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року
Журнал Time визнав Юлію Навальну однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року
фото: X/Time

Загалом у списку цьогоріч ще п'ять категорій – «Титани», «Першопрохідці», «Кумири», «Митці» та «Інноватори».

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Стало також відомо, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за тиждень до смерті Олексія Навального обговорювали обмін ув'язненими із Росією. Зокрема йшлося про обмін колишнього офіцера ФСБ на Навального.

Зазначимо, мемуари Олексія Навального про його опозиційну діяльність у Росії, які політик почав писати 2020 року в Німеччині, вийдуть у США восени 2024 року.

До слова, цьогоріч Юлія та посмертно Олексій Навальний стали лауреатами «Премії за свободу ЗМІ». За інформацією із заяви журі, у своїй промові в Європарламенті Навальна попередила світ про Путіна, який «не політик, а кровожерливий монстр». Вона закликала вільний світ притягнути Путіна до відповідальності за його агресивну війну проти України.

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Теги: Олексій Навальний ЗМІ політика

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