На виборчій дільниці в Туреччині сталася стрілянина, є загиблий

Медики та журналісти, які прибули на місце події, також потрапили під удар

12 людей отримали поранення, двоє з них перебувають у тяжкому стані

У неділю, 31 березня, у Туреччині в селищі Діярбакир в районі Агачлідере під час голосування на виборчій дільниці сталася суперечка, яка переросла на бійку зі стріляниною. Є загиблий та поранені. Про це пише видання Hurriyet.

Суперечка, що виникла під час голосування на місцевих виборах, переросла на бійку з використанням каміння та палиць, а також пістолетів.

Від кульових поранень загинув 44-річний Емін Челік, він помер у лікарні. Зазначається, що загиблий був офіційним представником на виборах від партії DEM.

Ще 12 людей отримали поранення, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Видання повідомляє, що медики та журналісти, які прибули на місце події, також потрапили під удар.

«У той час як бригади медиків не могли потрапити на місце події через бійку, в регіон були направлені посилені наряди жандармерії… Медики та журналісти, які намагалися потрапити на місце події з прибуттям підкріплення, були закидані камінням та зброєю з обох сторін», – йдеться в повідомленні.

Журналісти видання DHA Бурак Емек і Гиясеттін Тетік намагались переховатись у машині швидкої допомоги, однак у автомобіль влучила куля. Також були пошкоджені ще дві «швидкі».

Наразі населений пункт, де трапився інцидент, закритий на в'їзд та виїзд, пише Hurriyet.

Нагадаємо, 31 березня у Туреччині відбулося голосування на місцевих виборах. У виборах змагалися кандидати від 34 політичних партій, по всій країні було відкрито понад 206 тис. виборчих дільниць.

Під час недільного голосування громадяни Туреччини обирали мерів та членів муніципальних рад на наступні пʼять років. За посади змагалися представники 34 політичних партій.

Після перших підрахунків на місцевих виборах у великих містах лідирує опозиційна Республіканська народна партія (CHP).