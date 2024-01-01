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Речник «Півдня» розповів, якому місту РФ варто готуватися до «бавовни»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Речник «Півдня» розповів, якому місту РФ варто готуватися до «бавовни»
«Бавовна» в центрі Білгорода 30 грудня
фото з соцмереж

Доля Білгорода може спіткати й інші міста країни-агресорки

Масштабні наслідки для Білгорода після обстрілів 30 грудня свідчать про те, що російська ППО не працює, тому іншим містам РФ потрібно готуватися до подібних випадків. Про це заявив заявив речник української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук в ефірі телеканалу Freeдом.

Він зазначив, що якби Росія не розпочала неспровоковану війну проти України, то в Білгороді не падали б залишки ракет від російських систем протиповітряної оборони.

«Виявляється, що хвалена «аналогів немає» система протиповітряної оборони не працює. І аналоги їй є, і є боєприпаси, які можуть пролітати і знищувати військові об’єкти. І Росія, вільно чи мимоволі, але визнала, що всі важкі наслідки для Білгорода – результат їхньої роботи», – сказав Братчук.

На думку спікера, доля Білгорода може спіткати й інші міста країни-агресорки.

«Те, що в Ростові-на-Дону вивішують банери на стадіонах на підтримку Білгорода.. Думаю, що Ростову варто приготуватися. Там розташований аеродром, з якого злітають бомбардувальники, які намагаються бомбардувати наші міста й населені пункти», – сказав речник.

За його словами, тепер всім зрозуміло, що російська ППО далеко не така потужна, як про неї заявляли.

«Одне з головних досягнень цього року – те, що нам вдалося перевести війну на територію Росії, звідки вона до нас і прийшла», – зазначив Сергій Братчук.

Нагадаємо, вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

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Теги: війна обстріл росія

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