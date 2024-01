Іран завдав ракетних ударів по іракському Курдистану: є загиблі

Корпус ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Про це повідомляє ABC News і Times of Israel.

Повідомляється, що ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США. Унаслідок «жорсткого бомбардування» аеропорт Ербіля припинив свою роботу. Декілька вибухів пролунало також біля консульства США. За даними ABC, постраждалих серед американських військових немає.

Атака призвела до загибелі принаймні чотирьох осіб у місті Ербіль. Джерела ABC також стверджують, що над містом було збито три невідомі безпілотники.

Initial unconfirmed video reportedly from one of the impacts in Erbil, Iraq.



If confirmed and judging by the other videos circulating it is suggestive of a ballistic missile attack. pic.twitter.com/Y24A3OWOKy