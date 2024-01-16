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Іран завдав ракетних ударів по іракському Курдистану: є загиблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Іран завдав ракетних ударів по іракському Курдистану: є загиблі
фото: скріншот

Атака призвела до загибелі принаймні чотирьох осіб у місті Ербіль

Корпус ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Про це повідомляє ABC News і Times of Israel.

Повідомляється, що ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США. Унаслідок «жорсткого бомбардування» аеропорт Ербіля припинив свою роботу. Декілька вибухів пролунало також біля консульства США. За даними ABC, постраждалих серед американських військових немає.

Атака призвела до загибелі принаймні чотирьох осіб у місті Ербіль. Джерела ABC також стверджують, що над містом було збито три невідомі безпілотники.

Корпус ісламської революції Ірану повідомив, що атакував «шпигунський штаб» та «збірник антиіранських терористичних груп».

Раніше повідомлялося, що військово-морські сили Ірану 11 січня заявили про захоплення танкера St Nikolas, пов'язаного з грецькою транспортною компанією Empire Navigation, у помсту за його конфіскацію США. 

Нагадаємо, Білий дім стверджує, що Іран «глибоко причетний» до планування операцій єменських хуситів проти комерційних суден у Червоному морі. Для здійснення атак на кораблі були критично важливі розвідувальні дані Тегерана. 

Як повідомлялося, Сполучені Штати повідомили про початок спецоперації під назвою «Prosperity Guardian» для захисту судноплавства в Червоному морі. 

Теги: США Іран аеропорт бомбардування

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