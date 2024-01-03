Центр нацспротиву: РФ планує використати Узбекистан для обходу санкцій
26 грудня у рамках зустрічі лідерів країн СНД Путін обговорив умови співпраці з вищим військово-політичним керівництвом Узбекистану
Росія планує створювати та фінансувати узбецькі підприємства, які мають закуповувати електроніку для безпілотних літальних апаратів в обхід запровадженим санкціям. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).
26 грудня 2023 року у рамках зустрічі лідерів країн СНД російський диктатор Володимир Путін обговорив умови співпраці з вищим військово-політичним керівництвом Узбекистану.
Зокрема були досягнуті попередні угоди щодо створення ряду фіктивних підприємств в Узбекистані, які будуть фінансуватися російською владою.
«Офіційно анонсована співпраця у транспортній галузі», – йдеться у повідомленні.
Та за даними Центру спротиву, фактично, створення фіктивних компаній для обходу Росією міжнародних санкцій.
А також підприємств для збору БПЛА, які складатимуть з іноземних електронних компонентів.
Надалі ці компанії експортуватимуть вироби та компоненти до низки російських оборонних підприємств. Зокрема, до «Казанського заводу «Электроприбор», «заводу Элекон», «Стелла-К» та інші.
Також Росія планує викупити в Узбекистану запаси радянських боєприпасів.
Відповідно, росіяни планують продовжити розгортання фіктивних підприємств у країнах Центральної Азії, для обходження міжнародних санкцій.
Раніше повідомлялося, що набула чинності повна заборона на прямий імпорт непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас із діамантами із Росії до країн Європейського союзу.
Нагадаємо, що 18 грудня 2023 року Європейський союз ввів у дію новий, 12-ий пакет санкції проти Росії.
До слова, 20 грудня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції за порушення Росією стелі цін під час торгівлі нафтою.
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