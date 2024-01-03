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Центр нацспротиву: РФ планує використати Узбекистан для обходу санкцій

Діана Гасюк
glavcom.ua
Центр нацспротиву: РФ планує використати Узбекистан для обходу санкцій
Російський диктатор Володимир Путін та президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв
фото з відкритих джерел

26 грудня у рамках зустрічі лідерів країн СНД Путін обговорив умови співпраці з вищим військово-політичним керівництвом Узбекистану

Росія планує створювати та фінансувати узбецькі підприємства, які мають закуповувати електроніку для безпілотних літальних апаратів в обхід запровадженим санкціям. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

26 грудня 2023 року у рамках зустрічі лідерів країн СНД російський диктатор Володимир Путін обговорив умови співпраці з вищим військово-політичним керівництвом Узбекистану.

Зокрема були досягнуті попередні угоди щодо створення ряду фіктивних підприємств в Узбекистані, які будуть фінансуватися російською владою.

«Офіційно анонсована співпраця у транспортній галузі», – йдеться у повідомленні.

Та за даними Центру спротиву, фактично, створення фіктивних компаній для обходу Росією міжнародних санкцій.

А також підприємств для збору БПЛА, які складатимуть з іноземних електронних компонентів.

Надалі ці компанії експортуватимуть вироби та компоненти до низки російських оборонних підприємств. Зокрема, до «Казанського заводу «Электроприбор», «заводу Элекон», «Стелла-К» та інші.

Також Росія планує викупити в Узбекистану запаси радянських боєприпасів.

Відповідно, росіяни планують продовжити розгортання фіктивних підприємств у країнах Центральної Азії, для обходження міжнародних санкцій.

Раніше повідомлялося, що набула чинності повна заборона на прямий імпорт непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас із діамантами із Росії до країн Європейського союзу.

Нагадаємо, що 18 грудня 2023 року Європейський союз ввів у дію новий, 12-ий пакет санкції проти Росії.

До слова, 20 грудня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції за порушення Росією стелі цін під час торгівлі нафтою.

Теги: росіяни Європейський союз диктатор Узбекистан імпорт путін санкції росія

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