Троє американських солдатів загинули внаслідок операції проти Ірану

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Троє американських солдатів загинули внаслідок операції проти Ірану
Американський авіаносець USS Abraham Lincoln у Перській затоці
фото з відкритих джерел

П’ятеро вояків США отримали поранення під час операції «Епічна лють»

Центральне командування США (Centcom) заявило, що троє американських військових загинули, а п'ятеро отримали важкі поранення в рамках операції «Епічна лють» проти Ірану. Про це повідомляє «Главком».

У командуванні зазначили, що кілька інших солдатів отримали незначні осколкові травми та струс мозку, і скоро повернуться до служби.

«Великі бойові дії тривають, і наші зусилля з реагування також», – зазначають у Centcom.

У центральному командуванні також заявили про влучання в іранський фрегат класу Jamaran, який «опускається на дно Оманської затоки на пірсі Чах-Бахар».

Раніше ексміністр закордонних справ пояснив, як війна США з Іраном вплине на Україну

Нагадаємо, нафтовий танкер Skylight під прапором Палау став ціллю прямого влучання іранського ударного безпілотника. Атака сталася в неділю, 1 березня 2026 року, невдовзі після серії нальотів дронів на оманський порт Дукм. Наразі триває рятувальна операція, проте іранська сторона вже заявляє про неминучу загибель судна. 

Крім того, Емірат Шарджа став однією з цілей масованої атаки іранських дронів-камікадзе. Один із безпілотників типу «Шахед» влучив у будівлю популярного торговельного центру, що призвело до обвалення конструкцій та масштабної пожежі. Ситуація ускладнюється займанням сусіднього хмарочоса, який опинився в епіцентрі удару. 

За повідомленнями очевидців та кадрами з соцмереж, іранський дрон-камікадзе врізався у верхню частину будівлі торговельного центру в Шарджі. Удар спричинив миттєвий вибух, який зруйнував перекриття двох поверхів.

Також Іранське державне агентство IRNA та провідні медіа країни офіційно підтвердили загибель ключових фігур оборонного та безпекового сектору Ісламської Республіки. Внаслідок серії високоточних ударів режим втратив очільників армії, Міністерства оборони та Корпусу вартових ісламської революції. 

Ця подія стала найважчим ударом по іранській військовій вертикалі за всю історію існування республіки, фактично залишивши збройні сили без централізованого командування в розпал війни. Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї.

Теги: вибух війна поранення США Іран

