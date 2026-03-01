Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС

«Ми майже впевнені, що вони не були націлені на наші бази», – сказав міністр оборони Великої Британії

Іран у неділю вдень, 1 березня, випустив ракети по британських військових базах на Кіпрі. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє «Главком» із посиланням на Іndependent.

«Ми майже впевнені, що вони не були націлені на наші бази», – сказав Гілі.

Буферна зона ООН на Кіпрі(позначена зеленим) Та військові бази Великої Британії (позначені фіолетовим та червоним) Зображення з відкритих джерел

Але він додав, що «це показує, наскільки нерозбірливою є іранська відплата».

Міністр також зазначив, що 300 британських військовослужбовців перебували поблизу цілей Ірану у Бахрейні. «Деякі з них перебували за кілька сотень ярдів від ракетних ударів», – повідомив Гілі.

Британський міністр оборони заявив, що Великобританія уважно стежить за ескалацією ситуації на Близькому Сході.

Водночас уряд Кіпру категорично заперечив інформацію про те, що ракети були запущені в бік острова і становили загрозу для країни, назвавши такі повідомлення невірними.

Нагадаємо, нафтовий танкер Skylight під прапором Палау став ціллю прямого влучання іранського ударного безпілотника. Атака сталася в неділю, 1 березня 2026 року, невдовзі після серії нальотів дронів на оманський порт Дукм. Наразі триває рятувальна операція, проте іранська сторона вже заявляє про неминучу загибель судна.

Раніше Емірат Шарджа став однією з цілей масованої атаки іранських дронів-камікадзе. Один із безпілотників типу «Шахед» влучив у будівлю популярного торговельного центру, що призвело до обвалення конструкцій та масштабної пожежі. Ситуація ускладнюється займанням сусіднього хмарочоса, який опинився в епіцентрі удару.

За повідомленнями очевидців та кадрами з соцмереж, іранський дрон-камікадзе врізався у верхню частину будівлі торговельного центру в Шарджі. Удар спричинив миттєвий вибух, який зруйнував перекриття двох поверхів.

Також Іранське державне агентство IRNA та провідні медіа країни офіційно підтвердили загибель ключових фігур оборонного та безпекового сектору Ісламської Республіки. Внаслідок серії високоточних ударів режим втратив очільників армії, Міністерства оборони та Корпусу вартових ісламської революції.

Ця подія стала найважчим ударом по іранській військовій вертикалі за всю історію існування республіки, фактично залишивши збройні сили без централізованого командування в розпал війни. Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї.