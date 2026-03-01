Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС
Запуск іранської балістичної ракети Fatteh-110
фото ілюстративне

«Ми майже впевнені, що вони не були націлені на наші бази», – сказав міністр оборони Великої Британії

Іран у неділю вдень, 1 березня, випустив ракети по британських військових базах на Кіпрі. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє «Главком» із посиланням на Іndependent.

«Ми майже впевнені, що вони не були націлені на наші бази», – сказав Гілі.

Буферна зона ООН на Кіпрі(позначена зеленим) Та військові бази Великої Британії (позначені фіолетовим та червоним)
Буферна зона ООН на Кіпрі(позначена зеленим) Та військові бази Великої Британії (позначені фіолетовим та червоним)
Зображення з відкритих джерел

Але він додав, що «це показує, наскільки нерозбірливою є іранська відплата».

Міністр також зазначив, що 300 британських військовослужбовців перебували поблизу цілей Ірану у Бахрейні. «Деякі з них перебували за кілька сотень ярдів від ракетних ударів», – повідомив Гілі.

Британський міністр оборони заявив, що Великобританія уважно стежить за ескалацією ситуації на Близькому Сході.

Водночас уряд Кіпру категорично заперечив інформацію про те, що ракети були запущені в бік острова і становили загрозу для країни, назвавши такі повідомлення невірними.

Нагадаємо, нафтовий танкер Skylight під прапором Палау став ціллю прямого влучання іранського ударного безпілотника. Атака сталася в неділю, 1 березня 2026 року, невдовзі після серії нальотів дронів на оманський порт Дукм. Наразі триває рятувальна операція, проте іранська сторона вже заявляє про неминучу загибель судна. 

Раніше Емірат Шарджа став однією з цілей масованої атаки іранських дронів-камікадзе. Один із безпілотників типу «Шахед» влучив у будівлю популярного торговельного центру, що призвело до обвалення конструкцій та масштабної пожежі. Ситуація ускладнюється займанням сусіднього хмарочоса, який опинився в епіцентрі удару. 

За повідомленнями очевидців та кадрами з соцмереж, іранський дрон-камікадзе врізався у верхню частину будівлі торговельного центру в Шарджі. Удар спричинив миттєвий вибух, який зруйнував перекриття двох поверхів.

Також Іранське державне агентство IRNA та провідні медіа країни офіційно підтвердили загибель ключових фігур оборонного та безпекового сектору Ісламської Республіки. Внаслідок серії високоточних ударів режим втратив очільників армії, Міністерства оборони та Корпусу вартових ісламської революції. 

Ця подія стала найважчим ударом по іранській військовій вертикалі за всю історію існування республіки, фактично залишивши збройні сили без централізованого командування в розпал війни. Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї.

Читайте також:

Теги: вибух міністр військові Іран Велика Британія Кіпр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чотири людини отримали поранення
Іранський БпЛА атакував нафтовий танкер Skylight під прапором Палау
Сьогодні, 14:32
В Ірані розпочалися масові заходи жалоби
Тисячі людей вийшли на вулиці після звістки про вбивство аятоли Хаменеї
Сьогодні, 09:39
Команда Трампа прийшла на переговори з максимально жорсткою позицією
США винесли ультимативний список вимог Ірану
26 лютого, 16:50
Президент України з першою леді та європейськими лідерами під час об’єднаної молитви за Україну у Софійському соборі
У Софійському соборі пролунала об’єднана молитва за Україну (фото)
24 лютого, 13:49
У Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції
Вибух у Миколаєві на АЗС: Зеленський повідомив деталі
23 лютого, 19:50
Безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» у Татарстані
Безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» у Татарстані
23 лютого, 04:28
Іран погрожує перекрити головну «нафтову артерію» планети
Тегеран заявив про готовність заблокувати світовий нафтотрафік
17 лютого, 16:05
Лейбористи намагаються уникнути внутрішнього конфлікту через посаду прем’єра
Уряд Британії підтримав Стармера та відкинув ідею його відставки
9 лютого, 13:10
Реальна кількість СЗЧ вища, ніж офіційно озвучені 200 тисяч випадків, повідомив Білецький
Білецький: Повернення 200 тисяч військових з СЗЧ змінило б ситуацію на фронті на 180 градусів
7 лютого, 10:42

Соціум

Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС
Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС
«Шахед» влучив у торговельний центр в ОАЕ (відео)
«Шахед» влучив у торговельний центр в ОАЕ (відео)
У Росії посилиться контроль за вагітними
У Росії посилиться контроль за вагітними
Американці протестують проти ударів США по Ірану
Американці протестують проти ударів США по Ірану
Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану загинули щонайменше 130 мирних жителів
Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану загинули щонайменше 130 мирних жителів
В Ірані загинули понад 100 дівчат внаслідок американо-ізраїльського удару по школі
В Ірані загинули понад 100 дівчат внаслідок американо-ізраїльського удару по школі

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Сьогодні, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua