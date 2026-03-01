Українки у Варшаві потрапили в небезпечний інцидент через пачку чипсів

Агресивна пара намагалася пограбувати крамницю, де працювали громадянки України

У центрі Варшави звичайна спроба дрібної крадіжки переросла у кривавий інцидент із ксенофобським підтекстом. П’яна пара напала на українок-продавчинь, які намагалися завадити пограбуванню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Gazeta Wyborcza та дані варшавської поліції.

Так, 19-річна дівчина та 30-річний чоловік намагалися непомітно винести з крамниці кілька пачок чипсів, сховавши їх під одягом та в рюкзаку. Коли касирки – громадянки України – помітили правопорушення і заблокували двері, щоб не випустити зловмисників, ситуація миттєво вийшла з-під контролю.

Замість того, щоб повернути товар, пара почала поводитися вкрай агресивно. На адресу жінок лунали обіцянки фізичної розправи та навіть смерті. Зловмисники влаштували бійку, в ході якої одна з касирок отримала побої.

Нападники викрикували образи, принижуючи українок за їхню національну приналежність.

Поліція прибула на виклик за лічені хвилини. Агресивну пару затримали на місці та доправили до відділку для проведення експертизи. Результати алкотестера виявилися приголомшливими. У 19-річної затриманої зафіксували майже 3 проміле алкоголю в крові – це критичний стан сп'яніння. У її 30-річного спільника виявили понад 1 проміле.

Записи з камер спостереження повністю підтвердили свідчення потерпілих. На відео чітко видно умисний характер дій пари. Цікаво, що в певний момент чоловік, ймовірно, усвідомивши наслідки, намагався повернути вкрадені чипси назад на полиці, проте це вже не допомогло уникнути відповідальності.

Польські правоохоронці висунули затриманим серйозні звинувачення. Окрім пограбування, їм інкримінують образу особи за національною ознакою.

Наразі фігурантам справи загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває, а відеодокази та стан сильного сп'яніння навряд чи стануть пом'якшувальними обставинами в суді.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Польщі проживає не менше ніж 2 млн українців, що є безпрецедентним явищем в історії країни. Попри складні суспільні трансформації та поодинокі конфлікти, українська спільнота стала невід’ємною частиною польського економічного дива.

Нагадаємо, ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років, показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію.

За даними варшавського центру CBOS, у лютому 2025 року 38% поляків відкрито заявили про антипатію до українців – це вперше за багато років перевищило кількість тих, хто продовжує відчувати симпатію (30%). Для порівняння: на початку 2023 року симпатію виражали 51% поляків, а антипатію – лише 17%.