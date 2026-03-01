Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українки у Варшаві потрапили в небезпечний інцидент через пачку чипсів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українки у Варшаві потрапили в небезпечний інцидент через пачку чипсів
Нападники погрожували жінкам насильством і смертю, а одну з касирок побили
фото: Gazeta Wyborcza

Агресивна пара намагалася пограбувати крамницю, де працювали громадянки України

У центрі Варшави звичайна спроба дрібної крадіжки переросла у кривавий інцидент із ксенофобським підтекстом. П’яна пара напала на українок-продавчинь, які намагалися завадити пограбуванню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Gazeta Wyborcza та дані варшавської поліції.

Так, 19-річна дівчина та 30-річний чоловік намагалися непомітно винести з крамниці кілька пачок чипсів, сховавши їх під одягом та в рюкзаку. Коли касирки – громадянки України – помітили правопорушення і заблокували двері, щоб не випустити зловмисників, ситуація миттєво вийшла з-під контролю.

Замість того, щоб повернути товар, пара почала поводитися вкрай агресивно. На адресу жінок лунали обіцянки фізичної розправи та навіть смерті. Зловмисники влаштували бійку, в ході якої одна з касирок отримала побої.

Нападники викрикували образи, принижуючи українок за їхню національну приналежність.

Поліція прибула на виклик за лічені хвилини. Агресивну пару затримали на місці та доправили до відділку для проведення експертизи. Результати алкотестера виявилися приголомшливими. У 19-річної затриманої зафіксували майже 3 проміле алкоголю в крові – це критичний стан сп'яніння. У її 30-річного спільника виявили понад 1 проміле.

Записи з камер спостереження повністю підтвердили свідчення потерпілих. На відео чітко видно умисний характер дій пари. Цікаво, що в певний момент чоловік, ймовірно, усвідомивши наслідки, намагався повернути вкрадені чипси назад на полиці, проте це вже не допомогло уникнути відповідальності.

Польські правоохоронці висунули затриманим серйозні звинувачення. Окрім пограбування, їм інкримінують образу особи за національною ознакою.

Наразі фігурантам справи загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває, а відеодокази та стан сильного сп'яніння навряд чи стануть пом'якшувальними обставинами в суді.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Польщі проживає не менше ніж 2 млн українців, що є безпрецедентним явищем в історії країни. Попри складні суспільні трансформації та поодинокі конфлікти, українська спільнота стала невід’ємною частиною польського економічного дива.

Нагадаємо, ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років, показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію. 

За даними варшавського центру CBOS, у лютому 2025 року 38% поляків відкрито заявили про антипатію до українців – це вперше за багато років перевищило кількість тих, хто продовжує відчувати симпатію (30%). Для порівняння: на початку 2023 року симпатію виражали 51% поляків, а антипатію – лише 17%.

Читайте також:

Теги: слідство пограбування злочин Варшава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще декілька тижнів тому подружжя Клінтонів відмовлялось від свідчень
Клінтони погодилися свідчити у справі Епштейна
3 лютого, 03:13
Правоохоронцю повідомлено про підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду
Оголошено підозру офіцеру ТЦК на Київщині, який бив мобілізованих і хизувався цим на відео
3 лютого, 11:20
Прокуратура перевіряє, чи отримали одноразову допомогу випускники навчальних закладів в інші роки
Невиплата допомоги дітям-сиротам: підозру отримав керівник управління освіти Подільської РДА
10 лютого, 09:07
За даними поліції, 50-річна зловмисниця систематично вчиняла фізичне та психологічне насильство щодо неповнолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування
На Київщині вихователька дитячого будинку підозрюється у катуванні та експлуатації дітей
10 лютого, 10:35
За даними слідства, жінка встигла нарахувати собі майже 2 млн грн
Нараховувала собі премії та «лікарняні»: яке покарання чекає на ексбухгалтерку Дарницької РДА
11 лютого, 12:30
Микола Шамбір обіймає посаду радника міністра соціальної політики України
Ексзаступник міністра Шамбір постане перед судом за провал системи E-social
17 лютого, 11:28
Колишній перший заступник директора Департаменту отримав підозру в розтраті бюджетних коштів
Парковка за 3,6 млн грн, яка так і не запрацювала: посадовцю КМДА повідомлено про підозру
18 лютого, 13:12
Двох колишніх працівників Кагарлицького відділення поліції визнано винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні
Зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика: Верховний Суд ухвалив остаточне рішення
20 лютого, 08:47
У період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько ста осіб
Справи Майдану: завершено розслідування щодо двох командирів «Беркута»
20 лютого, 15:15

Соціум

Українки у Варшаві потрапили в небезпечний інцидент через пачку чипсів
Українки у Варшаві потрапили в небезпечний інцидент через пачку чипсів
Троє американських солдатів загинули внаслідок операції проти Ірану
Троє американських солдатів загинули внаслідок операції проти Ірану
Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС
Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС
«Шахед» влучив у торговельний центр в ОАЕ (відео)
«Шахед» влучив у торговельний центр в ОАЕ (відео)
У Росії посилиться контроль за вагітними
У Росії посилиться контроль за вагітними
Американці протестують проти ударів США по Ірану
Американці протестують проти ударів США по Ірану

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Сьогодні, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua