Ексміністр закордонних справ пояснив, як війна США з Іраном вплине на Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Клімкін вважає, що американці зараз сфокусуються саме на Ірані, а цим користуватимуться росіяни
Американцям доведеться відновлювати власні запаси витраченої під час атак на Іран зброї, тож її експорт буде зменшено

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану безперечно вплине на Україну, зокрема може призвести до зменшення обсягів постачання американської зброї для ЗСУ. Як інформує «Главком», таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю Liga.net.

За словами дипломата, американцям доведеться відновлювати власні запаси витраченої під час атак на Іран зброї, тож очевидно її експорт буде зменшено.

При цьому Клімкін додав, що критичних змін у постачанні зброї із США до України не відбудеться, адже президент Дональд Трамп зараз не продає українській армії ракети Tomahawk.

«Те, що вони використовують зараз проти Ірану, це здебільшого не той асортимент, який ми отримуємо», – наголосив він.

Більш негативним аспектом для України, вважає дипломат, стане відвернення уваги на Близький Схід.

Клімкін вважає, що американці зараз сфокусуються саме на Ірані, а цим користуватимуться росіяни, намагаючись «підіймати ставки».

«Для нас тут є дуже непроста система викликів», – підсумував він.

Нагадаємо, Іранське державне агентство IRNA та провідні медіа країни офіційно підтвердили загибель ключових фігур оборонного та безпекового сектору Ісламської Республіки. Внаслідок серії високоточних ударів режим втратив очільників армії, Міністерства оборони та Корпусу вартових ісламської революції. 

Ця подія стала найважчим ударом по іранській військовій вертикалі за всю історію існування республіки, фактично залишивши збройні сили без централізованого командування в розпал війни.

Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що є кілька хороших кандидатів на посаду керівника Ірану після того, як стало відомо про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

Трамп не уточнив, кого саме він має на увазі.

