Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього
В Ірані підняли чорний жалобний прапор
фото: соціальні мережі

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що вбивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї не залишиться без відповіді

Уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

Кабінет міністрів Ірану попередив, що цей «великий злочин ніколи не залишиться без відповіді». 

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про «суворе, рішуче та таке, що викликає жаль, покарання» за вбивство Хаменеї. Також Корпус вартових ісламської революції повідомив про «найінтенсивнішу наступальну операцію» в історії, спрямовану проти Ізраїлю та баз США на Близькому Сході.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що вбивство Алі Хаменеї не залишиться без відповіді.

Крім того, під час ударів американо-ізраїльських атак загинув не лише Хаменеї, а й його дочка, зять, та онук та невістка.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
