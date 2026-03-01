В Росії посилиться контроль за вагітними

З 1 березня Росія запускає реєстр вагітних

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про черговий крок кремлівського режиму до тотального контролю над приватним життям. Відсьогодні, 1 березня 2026 року, в РФ офіційно запускають федеральний реєстр вагітних. Тепер держава-агресор відстежуватиме кожен етап репродуктивного процесу своїх громадянок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Ведення бази доручено міністерству охорони здоров’я РФ. До реєстру вноситимуть дані про всіх жінок, які стали на облік до 12-го тижня вагітності. Інформація надходитиме як з державних, так і з приватних клінік. Реєстр міститиме точні терміни вагітності та наявність захворювань, використання допоміжних технологій (ЕКЗ тощо), дані про дитину: стать, вагу, дату народження та відомості про вроджені аномалії.

Фактично, кожна вагітна жінка в РФ тепер стає «об’єктом державного майна», за яким встановлюється суворий нагляд.

Попри гасла про «пріоритет демографії», цифри свідчать про зворотне. За даними СЗРУ, у березні 2025 року середньодобова кількість новонароджених у РФ впала до ~3 тис. Це найнижчий показник за останні 25 років. Війна проти України та масова мобілізація остаточно підірвали відтворювальний потенціал російського суспільства.

«Влада РФ дедалі активніше втручається в усі сфери життя громадян. У підсумку росіяни все більше опиняються в системі, де приватність стає умовною, а держава отримує інструменти впливу практично на кожен етап життя людини», – зазначають в СЗРУ.

Кремль не лише посилює контроль, а й активно фальсифікує реальність. Влада значно скоротила публікацію детальної регіональної статистики щодо смертності та народжуваності. Це унеможливлює незалежний аналіз того, наскільки катастрофічними є людські втрати РФ на фронті та як вони впливають на цивільне населення.

