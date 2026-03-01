Головна Світ Соціум
В Росії посилиться контроль за вагітними

Максим Бурич


В Росії посилиться контроль за вагітними
Кремль послідовно називає демографію одним із пріоритетів державної політики
фото: СЗРУ/іллюстративне

З 1 березня Росія запускає реєстр вагітних

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про черговий крок кремлівського режиму до тотального контролю над приватним життям. Відсьогодні, 1 березня 2026 року, в РФ офіційно запускають федеральний реєстр вагітних. Тепер держава-агресор відстежуватиме кожен етап репродуктивного процесу своїх громадянок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Ведення бази доручено міністерству охорони здоров’я РФ. До реєстру вноситимуть дані про всіх жінок, які стали на облік до 12-го тижня вагітності. Інформація надходитиме як з державних, так і з приватних клінік. Реєстр міститиме точні терміни вагітності та наявність захворювань, використання допоміжних технологій (ЕКЗ тощо), дані про дитину: стать, вагу, дату народження та відомості про вроджені аномалії.

Фактично, кожна вагітна жінка в РФ тепер стає «об’єктом державного майна», за яким встановлюється суворий нагляд.

Попри гасла про «пріоритет демографії», цифри свідчать про зворотне. За даними СЗРУ, у березні 2025 року середньодобова кількість новонароджених у РФ впала до ~3 тис. Це найнижчий показник за останні 25 років. Війна проти України та масова мобілізація остаточно підірвали відтворювальний потенціал російського суспільства.

«Влада РФ дедалі активніше втручається в усі сфери життя громадян. У підсумку росіяни все більше опиняються в системі, де приватність стає умовною, а держава отримує інструменти впливу практично на кожен етап життя людини», – зазначають в СЗРУ.

Кремль не лише посилює контроль, а й активно фальсифікує реальність. Влада значно скоротила публікацію детальної регіональної статистики щодо смертності та народжуваності. Це унеможливлює незалежний аналіз того, наскільки катастрофічними є людські втрати РФ на фронті та як вони впливають на цивільне населення.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила аналітичний звіт, який свідчить про системну деградацію російського енергетичного сектору. Обвал цін на сировину, санкційна блокада та рекордна ключова ставка ЦБ запустили ланцюгову реакцію банкрутств, яка призводить до фактичної націоналізації приватних активів державними банками. 

