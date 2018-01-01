Туреччина звільнила з тюрми ще одного німця

У турецьких тюрмах залишається іще чотири німецьких громадянина, засуджених за політичними мотивами

Влада ФРН заявляє про те, що ще один її громадянин був звільнений із ув’язнення в Туреччині. Це відбулося через тиждень після звільнення із турецької в’язниці німецького громадянина Деніза Ючела. Про це повідомляє агентство Reuters. Берлін переконував Анкару звільнити своїх громадян, які були затримані в рамках кампанії переслідування,



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У турецьких тюрмах залишається іще чотири німецьких громадянина, засуджених за політичними мотивами

Влада ФРН заявляє про те, що ще один її громадянин був звільнений із ув’язнення в Туреччині. Це відбулося через тиждень після звільнення із турецької в’язниці німецького громадянина Деніза Ючела. Про це повідомляє агентство Reuters.

Берлін переконував Анкару звільнити своїх громадян, які були затримані в рамках кампанії переслідування, що почалася в Туреччині після спроби державного перевороту в липні 2016 року. На думку багатьох країн, в тому числі і ФРН, кампанія переслідувань була надмірною і призвела до ув’язнення багатьох невинних осіб.

Речник МЗС ФРН прокоментував звільнення другого німецького громадянина. Він відмовився надавати будь-які деталі про звільненого, в тому числі щодо місця, часу перебування в в’язниці, статті звільненої особи. При цьому за його словами звільненій особі заборонено покидати Туреччину. Всього ж у турецьких тюрмах перебуває іще чотири громадяни ФРН, засуджених за політичними мотивами.