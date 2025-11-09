У Бразилії сталося торнадо: є загиблі та велика кількість постраждалих

Пошкоджені та зруйновані будівлі у Бразилії після торнадо

Найбільших руйнувань через торнадо зазнало місто Ріу-Боніту-ду-Ігуасу

У бразильському штаті Парана внаслідок потужного торнадо, що пронісся в п'ятницю ввечері, підтверджено загибель щонайменше шести осіб. Крім того, 437 людей зазнали поранень, а близько тисячі мешканців були вимушені покинути свої помешкання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Місцева влада підтвердила шість смертей: п’ятеро загиблих із міста Ріо-Боніто-ду-Ігуасу та один із Гуарапуави. Серед жертв у Ріо-Боніто-ду-Ігуасу – троє чоловіків (віком 49, 57 і 83 роки), 47-річна жінка та 14-річна дівчинка. У Гуарапуаві загинув 53-річний чоловік.

Також повідомляється про одну зниклу безвісти особу та понад 750 поранених. Близько тисячі людей залишилися без житла, а ще 28 – без місця для ночівлі. Влада штату разом із сусідніми муніципалітетами організовує тимчасові притулки для постраждалих родин.

фото: Reuters

Найбільших руйнувань зазнало місто Ріу-Боніту-ду-Ігуасу. За даними цивільної оборони, понад половина міської забудови отримала значні пошкодження: з будівель зірвані дахи та зафіксовані численні структурні руйнування житлових та адміністративних споруд. Швидкість вітру під час торнадо, за даними метеослужби, сягала 250 км/год.

фото: Reuters

Губернатор Парани Карлос Масса Ратінью Жуніор оголосив триденну жалобу за загиблими. До ліквідації наслідків стихії залучені підрозділи Цивільної оборони, рятувальники та понад 50 пожежників.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва висловив співчуття і запевнив у повній підтримці з боку центрального уряду: «Ми й надалі будемо допомагати народу Парани та надамо всю необхідну підтримку».

Міністерка з питань інституційних відносин Глейзі Гоффманн планує відвідати постраждалий регіон із федеральними чиновниками, щоб координувати надання допомоги та планування відбудови.

Уряд штату Парана вже подав законопроєкт, який пропонує пряму фінансову допомогу в розмірі до 50 тис. реалів (майже $9400) кожній постраждалій родині.

фото: Reuters

