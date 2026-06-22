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Росію накрив потужний торнадо (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Росію накрив потужний торнадо (відео)
Торнадо у Свердловській області РФ
фото з російських джерел

Без світла лишилися понад 4 тис. росіян

Потужний торнадо пошкодив будинки та залишив без електрики мешканців Свердловської області РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російських пропагандистів.

За інформацією російських джерел, внаслідок торнадо було пошкоджено десятки будинків та автомобілів, а також повалено дерева у містах Кушва, Нова Ляля та Верхня Тура. Потужні пориви вітру зривали дахи з будівель та обривали лінії електропередач.

Без світла лишилися понад 4 тис. мешканців приватних будинків. На записах, знятих очевидцями, можна побачити, як воронка великого розміру піднімається до неба, піднявши в повітря велику кількість сміття.

Зараз смерч рухається в напрямку Нижнього Тагілу. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, біля узбережжя тимчасово окупованого Криму вранці 22 червня зафіксували серію землетрусів. Найпотужніший із них мав магнітуду 3,8 бала. 

Теги: росія стихійні лиха смерч росіяни

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