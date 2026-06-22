Росію накрив потужний торнадо (відео)

Без світла лишилися понад 4 тис. росіян

Потужний торнадо пошкодив будинки та залишив без електрики мешканців Свердловської області РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російських пропагандистів.

За інформацією російських джерел, внаслідок торнадо було пошкоджено десятки будинків та автомобілів, а також повалено дерева у містах Кушва, Нова Ляля та Верхня Тура. Потужні пориви вітру зривали дахи з будівель та обривали лінії електропередач.

🌪Торнадо у Росії



У Свердловській області торнадо спричинив серйозні руйнування, пошкодивши десятки будинків і автомобілів. Потужні пориви вітру зривали дахи з будівель, валили дерева та обривали лінії електропередач. Наразі смерч рухається в напрямку Нижнього Тагілу. pic.twitter.com/RRWjMVsC6p — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 22, 2026

Без світла лишилися понад 4 тис. мешканців приватних будинків. На записах, знятих очевидцями, можна побачити, як воронка великого розміру піднімається до неба, піднявши в повітря велику кількість сміття.

Зараз смерч рухається в напрямку Нижнього Тагілу. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, біля узбережжя тимчасово окупованого Криму вранці 22 червня зафіксували серію землетрусів. Найпотужніший із них мав магнітуду 3,8 бала.