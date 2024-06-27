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У Стамбулі обвалився чотириповерховий житловий будинок (фото, відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Стамбулі обвалився чотириповерховий житловий будинок (фото, відео)
На місці обвалу будинку у Стамбулі знаходяться рятувальники та правоохоронці
фото із відкритих джерел

Під завалами можуть все ще перебувати люди

У районі Бахчелієвлер у турецькому Стамбулі сьогодні впала частина чотириповерхоого житлового будинку. Про це 27 червня повідомляє Haberler.

«У четвер, 27 червня, близько 04.45, стався частковий обвал будинку, розташованого на вулиці Ядігар, район Зафер, район Бахчелієвлер», – йдеться у повідомленні. 

«Сталося часткове обвалення чотириповерхової будівлі. У ході розслідування, проведеного на місці, встановлено, що загиблих та поранених людей немає», – передає телеканал заяву влади.

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Як зазначає видання, робота рятувальників продовжується. На місці екстрені служби, адже під уламками можуть бути люди. Бригади вжили заходів безпеки на прилеглій території та приступили до роботи в будівлі. Будівлі навколо обвалу були евакуйовані як запобіжний захід, і на місці події також були вжиті необхідні заходи безпеки.

Цікаво, що за документами будівля має 4 поверхи, проте у реальності вона мала 7 поверхів, три з яких були надбудовані незаконно. «Ми виявили, що в 1994 році до будівлі, побудованої в 1980 році, додали ще три поверхи. Цей будинок загалом має 10 квартир», – сказав голова району Бахчелієвлер Хакан Бахадир.

Станом на 11 годину ранку рятувальні роботи на місці аварії продовжуються.

Нагадаємо,  це не перший такий випадок. Так, 2 червня, у турецькому Стамбулі обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Причиною, ймовірно, вважають недотримання норм при будівництві. Зазначається, що подія сталася близько 08:40 (за місцевим часом) в районі Кучукчекмедже.

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Теги: Туреччина Стамбул аварія будинок робота

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