У Підмосков’ї сталася масштабна пожежа: до гасіння залучено авіацію (відео)

На Люберецькому заводі імені Ухтомського виробляли сільськогосподарську та військову техніку

У Московській області, на заводі імені Ухтомського сталась масштабна пожежа. Вогонь розповсюдився на більш ніж дві тисячі квадратних метрів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, пожежа виникла в Люберцях на території заводу імені Ухтомського. Вона поширилася на площу у дві тисячі квадратних метрів і досі не локалізована.

«У будівлі на вулиці 65 років Перемоги загорілося приміщення в компанії «Структура Арт», яка виробляє декорації для різноманітних заходів і форумів», – пишуть ЗМІ.

Також повідомляється, що на Люберецькому заводі імені Ухтомського виробляли сільськогосподарську та військову техніку. Зокрема, «Буки», «Панцирі» та С-300. Зараз офіційно стверджується, що «завод збанкрутував і нічого не виробляє».

Наразі причини загоряння не повідомляють.

Нагадаємо, у Ростові-на-Дону стався потужний вибух, що спричинив масштабну пожежу. Інцидент трапився неподалік Персіанівки, де розташована військова частина.

До слова, у Липецькій області Росії спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі внаслідок атаки безпілотника.