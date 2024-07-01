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У Туреччині п'ятеро загиблих і десятки постраждалих внаслідок вибуху газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Туреччині п'ятеро загиблих і десятки постраждалих внаслідок вибуху газу
Наслідки вибуху газу в Туреччині
фото: Trt Haber

Вибух завдав шкоди навколишнім будівлям та поранив понад шістдесят жителів

На заході Туреччини у місті Ізмір стався потужний вибух. За попередніми даними п'ятеро людей загинули, 63 зазнали поранень. Про це повідомляє очільник провінції Ізмір Сулейман Елбан.

За словами глави Ізміра, вибух стався 30 червня після обіду.

«П'ятеро громадян загинули внаслідок вибуху у закладі харчування, ще 63 громадян постраждали. За попередньою інформацією вибухнув балон із газом», – йдеться у повідомленні.

Як пише Trt Haber, вибух завдав шкоди навколишнім будівлям, їх мешканців розселили в готелях. На місці інциденту провели роботи велика кількість медичних бригад та рятувальників. Місцева прокуратура почала розслідування інциденту.

Наслідки вибуху газу в Туреччині
Наслідки вибуху газу в Туреччині
фото: Trt Haber

Нагадаємо, раніше у районі Бахчелієвлер у турецькому Стамбулі впала частина чотириповерхоого житлового будинку.

До слова, у Китаї під час полігонних тестів першого ступеня ракети Tianlong-3 сталася катастрофа, яка ледь не призвела до численних жертв. Як пише видання Space News, комерційна компанія Space Pioneer проводила тестове випробування першого ступеня своєї ракети-носія Tianlong-3 на випробувальному полігоні поблизу міста Ґун'ї (провінція Хенань, центральний Китай).

Теги: вибух газ Туреччина поранення смерть

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