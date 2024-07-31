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Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Повітряна тривога тривала понад сім годин
фото з відкритих джерел

У повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було знищено понад 30 безпілотників

У ніч на 31 липня росіяни атакували ударними безпілотниками всю Україну, здійснивши на Київ наймасованішу атаку дронами з початку цього року. У Тегерані вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. У Курській області РФ спалахнула пожежа після атаки БпЛА. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 31 липня, щоб ви були в курсі подій. 

Атака на Київ

У ніч на 31 липня на Київ було здійснено наймасованішу атаку з початку цього року. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА», – зазначив Попко.

Повітряна тривога тривала понад сім годин. За словами начальника КМВА, ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.

Попко зазначив, що Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників. За даними оперативного зведення, на цю хвилину у Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Інформація уточнюється.

У Курській області РФ спалахнула пожежа після атаки БпЛА

Унаслідок атаки безпілотників у Курській області РФ сталася пожежа на одному з об'єктів. Про це пишуть росЗМІ та тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

«У Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після атаки ЗСУ. Перебуваю на місці разом із представниками силових структур. З'ясовую можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги», – заявив Смирнов.

Російські ЗМІ пишуть, що пожежа сталася після атаки БпЛА.

У Тегерані вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію

Політичний лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія був убитий в Тегерані. Про це повідомило іранське агентство Mehr з посиланням на заяву Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Відповідно до заяви, опублікованої КВІР, Ісмаїл Ханія та один із його охоронців були вбиті після того, як резиденція лідера ХАМАСу була обстріляна в Тегерані.

Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль. Сам Ізраїль поки не коментував інформацію. 

Водночас невідомо, коли було вбито лідера ХАМАСу. Як повідомляє AP, Ханія у Тегерані брав участь в церемонії присяги президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Гарріс збільшила перевагу над Трампом в опитуванні

Камала Гарріс, яка незабаром має стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії випередила республіканця Дональда Трампа на 1% за рівнем підтримки серед виборців. Про це свідчать результати нового опитування, проведеного Reuters/Ipsos.

Триденне опитування, завершене 28 липня, показало, що Гарріс підтримують 43% зареєстрованих виборців, а Трампа – 42% (імовірна похибка сягає 3,5%). Опитування Reuters/Ipsos минулого тижня також показувало зростання рейтингу Гарріс.

Опитування показало, що зареєстровані виборці віддають перевагу підходу Трампа до економіки, імміграції та боротьби зі злочинністю, натомість у Гарріс виборці вважають кращим план щодо охорони здоров’я.

У боях за Україну загинув четвертий доброволець із Фінляндії

В Україні загинув четвертий фінський боєць-доброволець, який воював на боці українських Збройних Сил. Про це пише Yle, інформацію якому підтвердили в Асоціації учасників бойових дій Фінляндії (Sodan Kokeneet ry).

За даними Асоціації, фінський доброволець загинув у середині липня на північ від Донецька. Про загибель повідомили родичі солдата, інформацію також підтвердила влада Фінляндії.

За даними ЗМІ, на даний момент в Україні загинули вже четверо фінів, які воювали за країну.

Теги: пожежа тривога росіяни Ізраїль партії Камала Гарріс

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