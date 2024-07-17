Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві спалахнула пожежа, яку рятувальники гасять за допомогою гелікоптера (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Москві спалахнула пожежа, яку рятувальники гасять за допомогою гелікоптера (відео)
Гасять вогонь за допомогою вертольота Ка-32, 100 співробітників МНС та 34 одиниць техніки
фото: скріншот

Ще до приїзду пожежників з будівлі евакуювали 97 осіб

У будівлі Центру цифровізації освіти в центрі Москви спалахнула пожежа площею 700 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 100 рятувальників, 34 одиниці техніки та вертоліт Ка-32. Про це пишуть російські пабліки.

Як зазначається, площа загоряння у будівлі Центру цифровізації освіти у центрі Москви зросла до 700 кв. метрів. За даними мнс РФ, гасять вогонь за допомогою вертольота Ка-32, 100 співробітників МНС та 34 одиниць техніки.

Як пише телеграм-канал Baza, ще до приїзду пожежників з будівлі евакуювали 97 осіб. Обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у селищі Коренево Курської області Росії після атаки дронів загорівся завод низьковольтної апаратури. Місцеві Telegram-канали пишуть про сильний вибух у селищі, та зазначають, що займання на заводі сталося нібито через скидання вибухового пристрою з безпілотника.

Теги: пожежа Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці інциденту спостерігалось сильне задимлення на поверхах
У столиці спалахнула пожежа у бізнес-центрі на Печерську: є постраждалі (фото)
15 липня, 20:29
У країнах світу Путіну стали довіряти менше
Довіра до РФ та Путіна в країнах, які Москва називає «дружніми», знизилася
11 липня, 02:43
У Ростовській області після вибухів загорілася електропідстанція
У Ростовській області після вибухів загорілася електропідстанція
9 липня, 03:55
За «бавовною» в Краснодарському краї стоять дрони Служби безпеки України
Горіло добу: дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Краснодарському краї
7 липня, 16:59
Росіяни скинули авіабомби на школу у Харківській області (фото)
Росіяни скинули авіабомби на школу у Харківській області (фото)
1 липня, 15:03
Лісові пожежі у Туреччині швидко поширюються лісом через вплив вітру
Потужні лісові пожежі охопили кілька регіонів Туреччини (фото, відео)
1 липня, 11:23
Окупанти завдали удару, коли поштові вантажівки приїхали на вивантаження та завантаження, КАБ поцілив в одну із автівок
Атака на «Нову пошту» у Харкові: перші фото та відео з місця удару
30 червня, 19:22
За словами Путіна, США «не тільки виробляють ці ракетні системи, але вже привозили їх до Європи на навчання, в Данію»
Путін заявив, що Росія має відновити виробництво ракет середньої дальності
29 червня, 05:53
Росія шукає підтримки перед через ізоляцію з боку Заходу
Приймаючи Путіна, В'єтнам небезпечно ризикує – CNN
20 червня, 11:43

Соціум

У Москві спалахнула пожежа, яку рятувальники гасять за допомогою гелікоптера (відео)
У Москві спалахнула пожежа, яку рятувальники гасять за допомогою гелікоптера (відео)
Греція закрила популярне серед туристів місце через аномальну спеку
Греція закрила популярне серед туристів місце через аномальну спеку
Путін заявив, що в Росії бракуватиме електроенергії
Путін заявив, що в Росії бракуватиме електроенергії
«Остання крапля»: Маск перенесе офіси SpaceX і X в інші штати через закон про трансгендерів
«Остання крапля»: Маск перенесе офіси SpaceX і X в інші штати через закон про трансгендерів
Пекельна спека, сніг як екзотика: дослідник шокував кліматичним прогнозом
Пекельна спека, сніг як екзотика: дослідник шокував кліматичним прогнозом
У Росії втопився очільник елітної військової делегації Північної Кореї
У Росії втопився очільник елітної військової делегації Північної Кореї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Хто в першу чергу отримає повістки від ТЦК – відповідь Міноборони
22K
Де вилучена готівка Тищенка? Правоохоронці засекретили інформацію
19K
Маленька арабська країна відкрила гігантське родовище нафти
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
15K
А хто-хто у комп’ютері Кирила Тимошенка живе? Деталі гучного обшуку
9810
У Росії втопився очільник елітної військової делегації Північної Кореї

Новини

Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Вчора, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Вчора, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua