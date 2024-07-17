У Москві спалахнула пожежа, яку рятувальники гасять за допомогою гелікоптера (відео)

Гасять вогонь за допомогою вертольота Ка-32, 100 співробітників МНС та 34 одиниць техніки

Ще до приїзду пожежників з будівлі евакуювали 97 осіб

У будівлі Центру цифровізації освіти в центрі Москви спалахнула пожежа площею 700 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 100 рятувальників, 34 одиниці техніки та вертоліт Ка-32. Про це пишуть російські пабліки.

Як зазначається, площа загоряння у будівлі Центру цифровізації освіти у центрі Москви зросла до 700 кв. метрів. За даними мнс РФ, гасять вогонь за допомогою вертольота Ка-32, 100 співробітників МНС та 34 одиниць техніки.

🔥 У Москві палає будівля «Центру цифровізації освіти».



💥 Площа пожежі сягає 800 квадратних метрів. Вогонь гасять за допомогою вертольота Ка-32, 100 співробітників МНС та 34 одиниць техніки. 💥#хроніки_оркостану pic.twitter.com/NkIy4sm4Wo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 17, 2024

Як пише телеграм-канал Baza, ще до приїзду пожежників з будівлі евакуювали 97 осіб. Обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у селищі Коренево Курської області Росії після атаки дронів загорівся завод низьковольтної апаратури. Місцеві Telegram-канали пишуть про сильний вибух у селищі, та зазначають, що займання на заводі сталося нібито через скидання вибухового пристрою з безпілотника.