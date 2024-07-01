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Потужні лісові пожежі охопили кілька регіонів Туреччини (фото, відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Потужні лісові пожежі охопили кілька регіонів Туреччини (фото, відео)
Лісові пожежі у Туреччині швидко поширюються лісом через вплив вітру
фото із відкритих джерел

Лісові пожежі, що спалахнули у ці вихідні, швидко поширюються, і вже знищили тисячі гектарів у Туреччині

Лісові пожежі охопили відразу три турецькі провінції – Ізмір, Чанаккале та Айдин. Про це пише CNN Turk. За даними турецького міністерства сільського та лісового господарства, лише в Ізмірі за першу половину дня 29 червня зареєстрували 16 вогнищ лісових пожеж. Загоряння сталися у лісовій зоні в районах Каракадаг, Мендерес, Чешме, Менемен, Сельчук, Торбали та інших.

29 червня у західній провінції Ізмір спалахнуло загалом 16 лісових пожеж. За даними видання Hürriyet, евакуйовано, зокрема, два готелі. До гасіння залучили авіацію, водовози та бульдозери. У роботах беруть участь майже тисяча людей.

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Допис, поширений TRT Haber (@trthaber)

 

«Загалом сьогодні в Ізмірі спалахнуло 16 пожеж, 8 у лісах і 8 у сільській місцевості, і 11 пожеж було взято під контроль. За інформацією, отриманою від керівництва Міністерства сільського та лісового господарства, у місті виникло 16 пожеж. До ліквідації пожежі залучили 11 літаків, 27 гелікоптерів, 171 водовоз і будівельну техніку, 972 людини особового складу», – пишуть журналісти CNN Turk.

Потужні лісові пожежі охопили кілька регіонів Туреччини (фото, відео) фото 1

Пресслужба Міноборони країни у соціальній мережі X заявила про те, що на місці працює військова авіація.

«Три гвинтокрили Cougar і два вертольоти CH-47, що належать Збройним силам Туреччини, були виділені як підтримка у роботах з гасіння пожежі в Ізмірі», – йдеться в повідомленні. У провінції Чанаккале вогонь охопив сільськогосподарські угіддя у районі Езіні. Рятувальникам довелося евакуювати мешканців кількох сіл.

Як зазначає видання Ntv, одну з великих пожеж фіксують у місті Бурса, де вогонь перекинувся на корпус університету, «перетворивши на попіл» площу 700 гектарів навколо університету Uludağ Üniversitesi. Студентів було евакуйовано у безпечне місце, а роботи вогнебоців продовжуються. 

Згоріло близько 700 га лісу неподалік міста Бурса
Згоріло близько 700 га лісу неподалік міста Бурса
ntv

З початку 2024 року загалом вдалось запобігти поширенню і загасити 1551 пожежі у всіх регіонах Туреччини, зокрема понад 880 лісових та 670 сільськогосподарських пожеж. Про це заявив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмакли. Він зазначив, що вісім пожеж у червні поточного року належали до високого ступеня ризику.

Міністр додав, що Центр управління пожежами, який у запровадженні Головного управління лісового господарства (OGM), працює цілодобово та без вихідних. За його словами, вся інформація та зображення щодо пожеж надходять до центру, звідси здійснюється і управління.

Нагадаємо, на заході Туреччини у місті Ізмір стався потужний вибух. За попередніми даними п'ятеро людей загинули, 63 зазнали поранень. Про це повідомляє очільник провінції Ізмір Сулейман Елбан.За словами глави Ізміра, вибух стався 30 червня після обіду.

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Теги: Туреччина пожежа Міноборони авіація ліс небезпека міністр

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